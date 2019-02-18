11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2983
  • 6,0077
  • 225.658
  • 102.534
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Rusya, Türkiye'ye ilk Ka-32 helikopterini gönderdi

'Vertoletı Rossii' Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Rusya'nın Türkiye'ye ilk çok amaçlı Ka-32 helikopterini gönderdiğini söyledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

'Vertoletı Rossii' Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Rusya'nın Türkiye'ye ilk çok amaçlı Ka-32 helikopterini gönderdiğini söyledi.
 
Boginskiy IDEX-2019 fuarında yaptığı açıklamada, "Mart ayı sonunda sevkiyatların genişletilmesine yönelik görüşmelere devam etmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı. Boginskiy, Ankara'nın bu tür 5 helikopter daha satın alabileceğini belirterek, Türk tarafının yerli 'Ansat' helikopterlerinin alımı konusunda da ilgili olduğunu kaydetti.
 
Ka-32A11BC helikopteri özel arama kurtarma çalışmaları ve yangın söndürme çalışmaları amacıyla kullanılıyor. Ayrıca yük ve hasta taşımacılığı için de kullanılabilir

Sınırsız menzilli, nükleer enerjili seyir füzesi test edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu ülkedeki Suriyeli mültecilerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu ülkedeki Suriyeli mültecilerin sayısını açıkladı

IKBY'de bir ilk: Türkmen atandı

IKBY'de bir ilk: Türkmen atandı

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

E-Devlet sistemi 41 milyon kişiye ulaştı

E-Devlet sistemi 41 milyon kişiye ulaştı

AK Parti'yi destekleme kararı aldılar

AK Parti'yi destekleme kararı aldılar

İngiltere'den AB yorumu: Gelecekteki ilişkiler tehdit altında

İngiltere'den AB yorumu: Gelecekteki ilişkiler tehdit altında

Terör örgütleri ABD'den yardım alabilmek için harekete geçti

Terör örgütleri ABD'den yardım alabilmek için harekete geçti

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: Bu yıl hizmete açılacak

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: Bu yıl hizmete açılacak
 

POPÜLER HABERLER

Sınırsız menzilli, nükleer enerjili seyir füzesi test edildi

Sınırsız menzilli, nükleer enerjili seyir füzesi test edildi

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

PKK'nın Kış yapılanmasına büyük darbe

PKK'nın Kış yapılanmasına büyük darbe

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019