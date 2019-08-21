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Rusya insansı robot FEDOR'u uzaya gönderecek

Rusya’nın insansı robotu FEDOR, 22 Ağustos’ta Soyuz MS-14 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya’nın FEDOR olarak bilinen insansı robotu Skybot F-850, Soyuz MS-14 uzay aracı ile 22 Ağustos’ta Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilecek. İstasyonda iki hafta geçirecek olan FEDOR, 7 Eylül’de dünyaya geri dönecek.

Roscosmos Genel Müdürü Dmitry Rogozin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Rusya’nın insansı robotu FEDOR’un Uluslararası Uzay İstasyonu’na yapacağı uçuş ile birlikte antropomorfik robotik sistemlerin kullanımının ilki olacağını söyledi.

Rogozin, “FEDOR’un uzay görevi, insanları uzay istasyonları dışındaki en riskli görevleri yerine getirmeyi amaçlayan operasyonlar için çok önemli bir adım olacak.” ifadelerini kullandı.

İlk olarak 2017’de silah ateşlerken yayımlanan bir videosu ile meşhur olan ve pek çok kişinin robotların geleceğine ilişkin daha fazla endişe duymasına yol açan FEDOR hakkında konulan Rogozin, “Terminatör yaratmaya çalışmıyoruz, ancak yapay zekânın pek çok alanda işlevi olacağını öngörmek güç değil.” açıklamasında bulunmuştu.

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