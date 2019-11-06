Rusya ve Fransa anlaştı: Dünya dışı yaşamın izlerini arayacaklar

Rusya ve Fransa, Spektr-M (Millimetron) uzay teleskobunun (gözlemevi) derin uzay objelerini incelemek ve dünya dışı yaşamın izlerini aramak için başlattığı bir program hazırladığını bildirdi.

Rusya Bilimler Akademisi'nden Akademisyen Nikolai Kardashyov, "Fransız uzay ajansı ile bir anlaşma hazırlamaya başladık." dedi.

Kardashyov, daha önce Lebedev Fiziksel Enstitüsündeki Astro Uzay Merkezi'nin başkanı iken İtalya, Fransa, Çin ve diğer ülkelerinde Milimetron projesinde yer almayı planladıklarını söyledi.

Likhachyova, Millimetron projesiyle ilgili anlaşmanın Güney Kore ile son aşamada olduğunu ve Rusya'nın İtalyan uzay ajansıyla işbirliği konusunda bir belge imzaladığını da sözlerine ekledi.

Yetkili, uzay aracı için çalışma tasarımı dokümantasyonunu geliştirme çabalarının sürdüğünü ve bunun 2023 yılına kadar süreceğini belirtti.

SPEKTR-M UZAY TELESKOBU

Spektr-M gözlemevi, spektrumun milimetre, alt milimetre ve uzak kızılötesi bantlarındaki derin uzay nesnelerini incelemek için tasarlanmıştır. Uzay gözlemevi, bilim adamlarının Evrenin küresel yapısı, galaksilerin yapısı ve evrimi, yıldızları, gezegensel sistemleri, süper güçlü yerçekimi ve elektromanyetik alanlara sahip nesneleri ve ayrıca organik bileşikler hakkındaki veriler hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak.

RUS / ALMAN ORTAKLIĞI İLE DE SPEKTR-RG UZAY TELESKOBU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Spektrum-Röntgen-Gama (Spektr-RG / SRG) uzay aracı 13 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 15:31’de Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden Proton-M roketi ile, Dünya’dan 1 buçuk milyon kilometre uzaklıktaki yörüngesine ulaşması için fırlatılmış ve yaklaşık 3 ay sürecek yolculuğuna başlamıştı.

SPEKTR-RG UZAY TELESKOBU

Spektr-RG, Rus ve Alman uzay ajansları Roscosmos ve DLR arasında yürütülen ortak bir projedir. Misyon, gökbilimcilerin, evrenin oluşumundaki karanlık enerjinin ve karanlık maddenin rolünü incelemelerine yardımcı olmak için galaksileri ve büyük ölçekli galaktik kümeleri gözlemleyerek tüm gökyüzünü X-ışını taramasından geçirecek.

Spektr-RG’deki ana araç, bilim insanlarının galaksilerin merkezlerinde 3 milyondan fazla aktif kara delik ve uzaktaki evrende yaklaşık 100 bin gökada kümesi gözlemleyeceğini söyledikleri Alman yapımı geniş alanlı eROSITA X-ray teleskopudur.

Bir Rus bilim ekibi tarafından geliştirilen Spektr-RG’deki ikinci bir X-ışını teleskopu, eROSITA’dan daha yüksek enerjili X-ışınlarına duyarlı olacak ART-XC adlı Rus teleskobudur. Bu teleskop NASA’nın Alabama’daki Marshall Uzay Uçuş Merkezinde üretilen X-ışını ayna modülleri kullanıldı.

Rus ve Alman uzay ajanslarından yetkililer, 2009 yılında Spektr-RG görevi için iş birliği anlaşması imzaladılar. Spektr-RG, 2011’den beri başlatılan en büyük Rus uzay bilimleri görevi olarak kayıtlara geçti.