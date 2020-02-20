Rusya yeni askeri iletişim uydusunu yörüngesine gönderdi

Gökhan Ertaş / star.com.tr 20 Şubat 2020 Perşembe17:41 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 17:41

Rusya Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, Rusya'nın askeri iletişim ve istihbarat uydusu Meridian-M'yi taşıyan Soyuz-2.1A taşıyıcı roketinin Kuzey Rusya'daki Plesetsk uzay limanından fırlatıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı fırlatma işleminin ardından yaptığı basın açıklamasında, uydunun yörüngeye tesliminin rutin modda gerçekleştirildiği bildirildi.

Rus medyasına göre, Meridyen uydusu, yani 14F112, Arktik Okyanusu'nda faaliyet gösteren gemiler ve uçaklar ile Sibirya ve Rusya Uzak Doğu'daki yer bazlı istasyonlar arasında iletişim sağlamak üzere tasarlandı. Ancak Rus hükümeti ayrıca uydunun askeri rolünü de doğruladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu temmuz ayında yaptığı bir konuşmada, Meridyen-M askeri haberleşme uydularının yanı sıra dört Blagovest uydusundan oluşacak olan yörünge askeri haberleşme grubunu oluşturmayı tamamlayacağını belirtmişti.

Şoygu, "Bu, Rusya topraklarında ve Kuzey Kutbu da dahil olmak üzere, uydu iletişimi erişilebilirliği alanlarını genişletme olanağı sağlayacak." demişti.

Rusya 2016 yılının sonunda yine askeri iletişim ve istihbarat amacıyla kullanılacak bir uyduyu ve 3 adet Gonets-M iletişim uydusunu Rokot taşıyıcı roketi ile başarıyla yörüngesine göndermişti.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) fırlatılan askeri uydu hakkında herhangi bir detay vermezken, "Rusya Savunma Bakanlığı'nın çıkarları için tasarlanmış bir uzay aracı" açıklamasında bulunmuştu.

Gökhan Ertaş / star.com.tr