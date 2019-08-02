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Rusya-Çin arası havadan 8 dakika

Çin ile Rusya arasında dünyanın ilk uluslararası teleferiği için düğmeye basıldı.

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İki ülkenin arasından geçen Amur nehri üzerine kurulacak olan teleferik Çin’in Heine ile Rusya’nın Blagoveshchensk kentlerini sekiz dakikalık bir yolculukla birbirine bağlayacak. Blagoveshchensk’teki teleferik terminali tasarımı Hollandalı mimarlar tarafından çizildi. Dört katlı terminalde Amur nehri ve Heine kentini gören yükseltilmiş bir görüş rampası da bulunacak. Teleferiğin Çin tarafındaki terminal binası da yine Hollandalı firma tarafından tasarlanacak. Kış aylarında donan Amur nehri iki kenti sosyal ve ticari açıdan birbirine bağlıyor. 

Polisten ibretlik ceza!

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