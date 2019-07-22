30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6833
  • 6,3779
  • 258.285
  • 101759
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Rusya'dan müthiş S-400 açıklaması: Belirli parçaların Türkiye’de üretilmesi...

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov, S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının Türkiye’de üretilmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Rakiplerimizin ilişkilerimize yönelik müdahale girişimlerini başarıyla aşıyoruz. Türkiye ile havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında iş birliğini genişletmeye hazırız.” dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çemezov, S-400 hava savunma sistemleri ve savunma sanayisinde Türkiye ve Rusya arasındaki artan iş birliğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Rusya arasında sanayiye yönelik ilişkilerin büyüdüğünü vurgulayan Çemezov, “Türkiye, Rosteh ve Rusya'nın kilit ortaklarından biridir. Moskova ve Ankara arasında askeri-teknik alandaki iş birliği olumlu yönde ilerliyor.” diye konuştu.

Türk ve Rus siyasi liderleri arasında yürütülen yakın ve yapıcı görüşmelere işaret eden Çemezov, “Kurumlarımız ve şirket temsilcilerimiz arasında yürütülen görüşmelerin de sayesinde rakiplerimizin ilişkilerimize yönelik müdahale girişimlerini başarıyla aşıyoruz.” dedi.

Rusya ve Türkiye’nin çeşitli ortak projeler yürüttüğünü belirten Çemezov, “Bu projeler arasında gelişmiş uçak ve helikopter sistemleri, zırhlı araç parçaları ve temin edilen silahların satış sonrası hizmetleri yer alıyor. Türkiye ayrıca çeşitli menzillerdeki Rus hava sistemlerine ve tank savar sistemlerine ilgi duyuyor.” şeklinde konuştu.

- "TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİNİ GENİŞLETMEYE HAZIRIZ"

Çemezov, Türkiye'nin ulusal uzun menzilli hava sisteminin oluşturulmasına yönelik istişarelerin devam ettiğinin altını çizerek, “S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye’de üretilmesine yönelik görüşmeler de devam ediyor.” dedi.

Türkiye ve Rusya arasında askeri-teknik alandaki iş birliğinin, sivil alanlar için sağlam bir temel oluşturduğunu dile getiren Çemezov, şunları kaydetti: “Türkiye ile teknolojik açıdan, başta havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında iş birliğini genişletmeye hazırız. S-400’lerin teslimatını Türkiye’nin talebi doğrultusunda hızlandırdık. Bu tür bir uygulama, dünyada ender görülmektedir. Sistemlerin ilk teslimatı bu ay yapıldı ve takvim doğrultusunda ilerliyoruz.”

Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terörden arananlar listesinden 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terörden arananlar listesinden 2 terörist etkisiz hale getirildi

Performansını beğenmedi! Terim, yıldız futbolcunun biletini kesti

Performansını beğenmedi! Terim, yıldız futbolcunun biletini kesti

İran'dan açıklama geldi: Onları yakaladık, idam edeceğiz!

İran'dan açıklama geldi: Onları yakaladık, idam edeceğiz!

Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli... Gören hayran kalıyor

Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli... Gören hayran kalıyor

İngilizleri çok kızdıracak görüntü: Bayrağını indirdiler

İngilizleri çok kızdıracak görüntü: Bayrağını indirdiler

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... O magandalara bir şok daha

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... O magandalara bir şok daha

Sevindiren gelişme: Türkiye tarihi rekora koşuyor

Sevindiren gelişme: Türkiye tarihi rekora koşuyor

Baraj gölü çekilince ortaya çıktılar!

Baraj gölü çekilince ortaya çıktılar!
 

POPÜLER HABERLER

Şaşırtan olay: Sevip, cami avlusuna bıraktılar

Şaşırtan olay: Sevip, cami avlusuna bıraktılar

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

Dar gelirliye 306 TL taksitle ucuz konut müjdesi

Dar gelirliye 306 TL taksitle ucuz konut müjdesi

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019