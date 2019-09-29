26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Rusya'nın 3M22 Zircon füzesinin radarda görünmeyeceği ileri sürüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şubat ayında tanıttığı 3M22 Zircon füzesinin 'radarda görünmez' olacağı ileri sürüldü.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rus havacılık portalı Avia.pro'nun ismini açıklamadağı bir kaynağa göre, Rus 3M22 Zircon hipersonik füzesinin radarda görünmez olacak.
 
Kaynağa göre füze, karbon ve karbon lifi içeren, silahı çok daha hafif hale getiren ve radarda neredeyse görünmez hale getiren eşsiz bir kompozit malzemeden yapılacak.
 
Rus haber portalına konuşan kaynak, 10.000 km / s hızla hedefe ilerleyecek füzenin ulaşacağı ısıyı tanımlamak için ''Gökyüzünde dev bir alev topu gibi görünecek.'' ifadelerini kullandı.
 
Kayanak, “Düşman radarda füzeyi görmeyecek, ancak ufukta görebilecek. Bu kelimenin tam anlamıyla hayranlık uyandırıcı.'' dedi.
 
 
Avia.pro, Zircon'un kompozit malzemesinin, 3M37 Skiff denizaltı balistik füzesinde kullanılan KIMF ile benzer olacağını belirtti. UMATEX fabrikası tarafından Çelyabinsk'te üretilen KIMF, iyi bir termal koruma sağlayan hafif ama dayanıklı bir malzemedir.
 
Füze, geçtiğimiz şubat ayında bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından tanıtılmıştı.

Görüntüler dehşete düşürdü! Genç kızı asansör boşluğuna itti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Akdeniz'de 4.0 şiddetinde korkutan deprem!

Akdeniz'de 4.0 şiddetinde korkutan deprem!

Marmara'da sarsıntılar sürüyor

Marmara'da sarsıntılar sürüyor

Avrupalı döndü İstanbul doldu

Avrupalı döndü İstanbul doldu

Suudi Arabistan ilk kez turist vizesi verecek

Suudi Arabistan ilk kez turist vizesi verecek

İP ve SP'de deprem: İstifa ederek MHP'ye geçtiler

İP ve SP'de deprem: İstifa ederek MHP'ye geçtiler

Filmlere konu olacak korkunç bebek satışı

Filmlere konu olacak korkunç bebek satışı

Kahreden kaza! Karı kocayı buluşma anında ölüm ayırdı

Kahreden kaza! Karı kocayı buluşma anında ölüm ayırdı

214 milyar liralık gıda çöpe gidiyor

214 milyar liralık gıda çöpe gidiyor
 

POPÜLER HABERLER

Petrol tankerleri patladı

Petrol tankerleri patladı

Bölge halkı tarafından kutsal kabul ediliyor: Görenleri büyülüyor

Bölge halkı tarafından kutsal kabul ediliyor: Görenleri büyülüyor

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı

Şanlıurfa'da yetiştiriyor: Birçok hastalığı iyi geliyor

Şanlıurfa'da yetiştiriyor: Birçok hastalığı iyi geliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019