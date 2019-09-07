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Rusya'nın insansı robotu FEDOR dünyaya döndü

Rusya´nın ilk insansı robotu FEDOR, Soyuz MS-14 uzay aracı ile bugün Kazakistan'a indi.

  • DHA
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İnsansı robot FEDOR, Soyut MS-14 adlı uzay aracı içerisinde 22 Ağustos tarihinde fırlatılmış ve 5 günlük yolculuk yapmıştı. Uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu´na başarıyla kenetlendikten sonra kozmonotlarla birlikte bazı deneyler yaptı ve dün gece yarısı Kazakistan´a iniş yaptı. Uzayda bulunduğu süre boyunca kendisine ait sosyal medya hesaplarından yaptığı işler hakkında kısa bilgiler yayınladı. 1,80 boyunda 160 kilogram ağırlığında olan insansı robot FEDOR, kozmonotlar tarafından test edildi ve tüm testlerden başarıyla geçti.

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