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Rusya'nın kıtalararası balistik füzesi Moskova'daki trafikte sıkıştı

Rusya'nın RS-24 Yars taşınabilir kıtalararası balistik füzeleri, 26 Şubat'ta Moskova Otomobil Çevre Yolu'ndaki trafiğe takılarak uzun süre bekledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Sosyal medyada birçok kişi tarafından yüklenen görüntü ve videolar, Rus modern termonükleer silahlı kıtalararası balistik füze sistemlerinin Moskova yakınlarındaki trafik sıkışıklığında sıkışıp kaldığını gösteriyor.
 
Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Kıtalararası füzeler Moskova'daki Zafer Bayramı geçit töreni provasında yer almak için Teikovo'dan (İvanovo bölgesi) Alabino'ya (Moskova bölgesi) geçiyor." denildi.
 
Üç ila altı savaş başlığıyla donatılabilen RS-24 Yars kıtalararası balistik füze, 12 bin kilometre uzaklıktaki farklı hedeflere ulaşma kapasitesine sahip. Katı yakıtlı roket kullanılan ve Topol-M füzesinin iyileştirilmiş bir versiyonu olan füze hem yerden hem de bir araçtan atılabilme özelliğine sahip.
 
Yars sistemi, füze savunma sistemlerine yakalanmama özelliğine, uçuş sırasında manevra yapabilme ve hem aktif hem de pasif tuzaklar taşıyabilme özelliğine sahip.
 

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