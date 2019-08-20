Rusya Savunma Bakanlığın YouTube kanalında, 6 tonluk Altius-U İHA’sının 24 saatten fazla havada kaldığı ilk uçuşuna dair bir dakikalık uçuş videosu yayımlandı. Videoda, İHA’nın gökyüzündeki uçuş ve manevralarıyla birlikte iniş görüntüsü de yer alıyor.

Savunma Bakanlığı, İHA’nın tüm sistemlerinin düzgün çalıştığını belirtti. Altius-U, bir dizi prototipin geliştirilmesi ve test edilmesi sonucunda oluşturuldu. Söz konusu İHA, tüm keşif misyonları yelpazesini gerçekleştirme yeteneğine sahip ve 24 saatten fazla havada kalabiliyor.

Rusya, İHA teknolojisinde rakiplerinden oldukça geride kaldı ancak güncel İHA teknolojisini yakalamaya çalışıyor. Bu bağlamda Rusya yakın zamanda hem saldırı hem de keşif amaçlı birçok İHA’yı test etmeye başladı.