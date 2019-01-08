'Rusya'ya yapılan 4 buçuk milyar siber saldırıdan NATO ülkeleri sorumlu'

Rusya Federal Konsey üyesi Andrey Klimov, 2018 yılında Rusya'ya 4 buçuk milyar siber saldırı gerçekleştiğini söyleyerek, “Saldırıların çoğu NATO ülkelerinden geldi." dedi.

Klimov, “Batı medyası Rusya'yı siber savaşın faili olarak suçluyor ancak gerçek şu ki Rusya siber savaş girişimlerinin faili değil, hedefidir. Bu yıl Rus kurumlarına çoğu NATO ülkesinden yapılan 4,5 milyardan fazla siber saldırı düzenlendi." diye konuştu.

Klimov konuşmasının devamında, "Umarım BM, Rusya'nın siber alanda yasal davranış kuralları adındaki hükûmet önerisini göz önünde bulundurmaya başlar." açıklamasında bulundu.

Rusya Ulusal Bilgisayar Olayları Koordinasyon Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Nikolai Murashov, "2018 yılında Rusya'ya birçok siber saldırı düzenlendi. En fazla siber saldırı, Cumhurbaşkanlığı seçim gününde başlatıldı. Bunu, ülke genelinde yapılan oylamanın video gözetim sistemini bozmak ve seçim sonuçlarını itibarsızlaştırmak için yaptılar. Ardından, Dünya Kupası sırasında, altyapıya 25 milyon saldırı düzenlediler. Soçi'deki olimpiyatlarda da durum aynıydı. Saldırıların yarısı ABD'den başlatıldı." dedi.

Antivirüs analisti Anton Ivanov, "Hackerlar en kritik öneme sahip tesislerimize karşı saldırı başlattılar. Devamlı anti-virüs yazılımlarımızın güncel olup olmadığını kontrol ediyorlar. Bu yıl 4,5 milyar saldırı ile siber saldırı rekoru kırıldı." ifadelerini kullandı.