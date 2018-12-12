Rüya projenin beyni ÇAFRAD buldu, GÖKSU vurdu

11 Aralık Salı günü ÇAFRAD, test amaçlı havada olan TUSAŞ ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemini tespit etti ve yine ÇAFRAD’ın yönlendirmesiyle TCG Göksu Fırkateyninden atılan Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) Hava Savunma Füzesi, ŞİMŞEK Hedef Uçak Sistemini başarıyla vurdu. Savunma Sanayii Başkanı Demir, Savunma Sanayii Zirvesinde yaptığı açıklama esnasında olayı doğrulayarak “ÇAFRAD Radarımızın yönlendirmesiyle bir hava hedefi (test) başarıyla etkisiz hale getirildi.” ifadelerinde bulundu.

Sadece bu hafta yaptığımız önemli çalışmalar çerçevesinde Hisar hava savunma sistemimiz başarıyla test edildi. Bora füzemiz yapılan atış testinde noktasal hassasiyetle hedefini vurdu. ÇAFRAD Radarı ile tespit edilen hedef vuruldu. #KüreselGüçTürkiye

TF-2000, dünyanın süper güçleri İngiltere ve Fransa’nın bile elinde çok az sayıda bulunan balistik füzelere karşı koruma bölge hava savunma gemileri sınıfında.

TF-2000, savaş gemisinden 4 adet üretilmesi düşünülüyor. Birim maliyeti uzmanların tahminlerine göre 1 milyar dolar olarak ön görülüyor. TF-2000 projesi bünyesinde birçok yeniliği barındırıp Türk donanmasının gücüne güç katacak.

PROJENİN AMACI VE GELİŞİMİ

TF-2000 bir hava savunma harbi firkateyni. Öncelikli amacı, bağlı bulunduğu deniz görev grubu veya bir bölgenin hava savunmasını üstlenmek.

TF-2000 projesi Bilgi İstek Dosyası Mayıs 1996’da, İhaleye Çağrı Dokumanı ise 1998 yılında yayınlandı. Hedef; 6 adet firkateyn, 5 milyar dolarlık bir bütçe ve 2004 yılından başlayan hizmete alınma tarihleri idi. Ancak, 1999 Golcük depremi ve sonrasında ekonomik kriz nedeniyle proje ertelendi.

Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından sayısı 4’e düşürüldü.

AYNI ANDA BİRÇOK GÖREVİ YERİNE GETİREBİLİYOR

TF-2000, bünyesinde bulunan birçok silah ve sensör sayesinde çok farklı görevleri icra edebiliyor. 250+ km menzildeki hedefe ateşlenebilen milli gemisavar füzesi Atmaca, torpido savunma füzesi TORK ve deniz-kara unsurlarını 1000-1500 km öteden vurabilen yerli GEZGİN füzesini taşıyacak TF2000 fırkateyni, bunlarla birlikte daha birçok mühimmatla teçhiz edilecek.

TF-2000 bünyesinde aynı anda binlerce hedefi takip edip 3 boyutlu haritalandırma yapabilen faz dizinli radar teknolojisi bulunacak. Erken uyarı ve istihbarat için gemide mutlaka bulunması gereken Çok Maksatlı Faz Dizinli Radar yani 'ÇAFRAD' için ASELSAN, METEKSAN ve TÜBİTAK ortaklaşa çalışıyor. Bu yıl içersinde ÇAFRAD’ın bitmesi ve testlerine başlanması hedefleniyor. ÇAFRAD’ın menzilinin 450+ km olması ön görülüyor. ÇAFRAD’ın bitişinden itibaren gemi tasarımı son halini alacak.

O BİR GEMİ AVCISI

ATMACA füzesi 250+ km etkili menzile sahip gemi savar füzesi. Atmaca, günümüzde Türk donanmasının savaş gemilerinde bulunan ABD menşeili HARPOON gemi savar füzelerinin yerini alacak ve TF-200 de kullanılacak.

TF-2000 savaş gemisinde ayrıca 1000/1500 km menzile sahip GEZGİN seyir füzesinin de kullanılacağı savunma saanyi uzmanları tarafından dile getiriliyor.

Ayrıca TF-2000’e yetişirse kesin olmamakla beraber otoriteler tarafından dile getirilen HİSAR-O hava savunma füzesi, alçak irtifa için ASELSAN üretimi Yönlendirilmiş Enerji Silahı (LAZER)ve Suriye sınırında görev yapan KORKUT hava savunma sisteminin deniz versiyonu KORKUT-D’yi kullanacak.

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

TF-2000 savaş gemisinin kabiliyetleri uzmanlar tarafından şu şekilde açıklanıyor. Bir TF-2000 savaş gemisinin Karadeniz’de seyir halinde görevini icra ediyor. Kendisine doğru yaklaşmakta olan düşman A savaş gemisini 250+ km menzilden ATMACA füzesiyle imha edebilen gemi, aynı anda düşman B ülkesinden fırlatılan kıtalar arası balistik füzeyi havada imha edebilir, bu sırada kendisine doğru yaklaşmakta olan düşman C üleksinin denizaltısını etkisiz hale getirebilir, aynı anda düşman A’nın önemli üslerini GEZGİN seyir füzesi ile 1000-1500 km uzaklıktan imha edebilir ve bunları yaparken onlarca savaş uçağını koordine edip farklı hedeflere yönlendirebilir.

DÜNYADA SADECE 13 ÜLKEDE VAR

TF-2000 fırkateyni dünyada ‘Balistik füzelere karşı koruma Bölge Hava Savunma Gemileri’ sınıfında değerlendiriliyor. Bu gemilerden dünya üzerinde 13 ülkede mevcut. Toplamda 151 adet civarı mevcut. En çok BHSG gemisi ABD Donanmasında bulunuyor.

TF-2000 GENEL ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 147 m - Genişlik: 18 m - Tam Yuk Deplasman: 7.000 ton - Mürettebat: 220

Fiyat: 1 Milyar USD/Adet (Tahmini)

İlk TF-2000 donanmaya ait İstanbul tersanesinde üretilecek. Sonrasındaki üç gemi özel şirket tersaneleri tarafında üretilecek. TF-2000 fırkateynlerinin 2020’li yıllarda Türk denizlerinde olması ön görülüyor.