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‘S-400 satın almamız NATO’nun savunma kabiliyetlerini artırıyor’

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi İsmail Safi, Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in ocak ayının ilk 10 günü içinde Türkiye’de bir araya geleceğini söyledi. Safi, “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini satın alması gerekiyor. Bu NATO’nun savunma kabiliyetlerini düşürmüyor, aksine arttırıyor' dedi.

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Sputnik’e konuşan Safi, “Sayın Erdoğan ve Sayın Putin ocak ayının ilk 10 günü içinde Türkiye’de görüşecek. Ancak görüşme hangi gün olacak henüz belli değil. Liderler ikili ve bölgesel ilişkileri konuşacak. Sözgelimi, Suriye’deki durum ve S-400 sevkiyatını” dedi.
 
‘S-400 SATIN ALMAMIZ NATO’NUN SAVUNMA KABİLİYETLERİNİ ARTIRIYOR’
 
Türkiye’nin Rus S-400 savunma sistemini satın almasının NATO’nun savunma kabiliyetlerini artırdığını söyledi.
Safi, “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini satın alması gerekiyor. Bu NATO’nun savunma kabiliyetlerini düşürmüyor, aksine arttırıyor. Ancak biz bu alımı NATO için değil, kendi hava savunmamızı güçlendirmek için yapıyoruz” dedi.
 
İkinci S-400 alımına da değinen Safi, satın alma tarihinin belirlenmesi konusunun teknik bir mesele olduğunu kaydetti. Safi, “İkinci S-400 alımının çok geçmeden gerçekleşeceğini düşünüyorum” dedi.
 
‘ATEŞKESİ İHLAL NİYETİMİZ YOK’
 
Suriye’nin kuzeydoğusunda, Resulayn'da rejim unsurları ile TSK arasında düzenli olarak çatışmaların meydana geldiği iddialarıyla ilgili konuşan Safi, “Bu bölge terörist unsurlardan tamamen temizlenmiş değil. Türkiye, rejim unsurları ile değil, yalnızca teröristlerle savaşıyor” dedi.
 
Safi, Türkiye’nin ateşkese yönelik sorumlulukları ihlal etme niyeti olmadığını da ekledi.

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