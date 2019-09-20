S-400'ler ne zaman hazır olacak? Savunma Sanayii Başkanı açıkladı

Savunma Sanayii Başkanı Demir: S400'ler aralık ayında hazır olacak
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, '(S-400) Aralık ayında sistem kurulup hazır olacak' dedi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıklamasından satır başları:
S-400 füze savunma sistemi aralık ayında kurulmuş olacak.
(Patriot alımı) Teklifleri değerlendiririz.
Rusya'dan savaş uçaklarımızı görün, inceleyin teklifi var ama sürecin daha başındayız.
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