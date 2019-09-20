S-400'ler ne zaman hazır olacak? Savunma Sanayii Başkanı açıkladı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıklamasından satır başları:

S-400 füze savunma sistemi aralık ayında kurulmuş olacak.

(Patriot alımı) Teklifleri değerlendiririz.

Rusya'dan savaş uçaklarımızı görün, inceleyin teklifi var ama sürecin daha başındayız.