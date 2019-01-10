S-400'lerin atış denemesi başarıyla gerçekleştirildi

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma füzesinin ilk başarılı deneme atışının Aralık 2018’de gerçekleştirildiğini ve 3 km/s (9 mach/ses hızının yaklaşık 9 katı) hızında uçan bir balistik hedefi başarıyla vurduğunu açıklayan Çin Halk Kurtuluş Ordusu, bugün yaptığı açıklamada ise ikinci bir atış denemesinin başarıyla gerçekleştirildiği duyurdu.

İsmi açıklanmayan Çinli bir yetkili, "Bu testlerle birlikte Çin'deki S-400 deneme programı tamamlandı, şu anda başka bir test başlatılması planlanmıyor." dedi.

Çin, S-400 Triumf sisteminin ilk yabancı alıcısı olarak kayıtlara geçmişti. Bu alımın ardından ABD, Rusya ile savunma alanında iş birliği yapan ülkelere yaptırım uygulama kanunu kapsamında, Moskova'dan savaş uçağı ve S-400 füzesi satın alan Çin'e yaptırım kararı almıştı. ABD'ye de bu iki ülkeden sert tepki gelmiş, Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, Vaşington'un "ateşle oynadığını" açıklamıştı. Pekin ise yaptırım kararının geri çekilmemesi halinde ABD'nin "bunun sonuçlarına katlanacağı" açıklamasını yapmıştı.

S-400 Triumf hava savunma sistemi

S-400 Triumf hava savunma sistemi, düşman keşif uçaklarını, stratejik ve taktik uçaklarını, taktik ve balistik füzelerini, orta menzilli balistik füzelerini ve hipersonik hedeflerini imha etmek için tasarlanan ve 2007 yılında hizmete giren en uzun ve orta menzilli yüzeyden havaya füze sistemidir.

S-400 hava savunma sistemi, yoğun saldırı ve elektronik önlemlere maruz kalma koşulları altında hava saldırılarını, keşif araçlarını (gizli teknoloji kullanılarak yapılan uçaklar dahil) ve diğer hava hedeflerini imha etme kabiliyetine sahip.