S-400'ün yanına Hisar-A, Hisar-O ve Siper geliyor
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hisar-A, Hisar-O ve Siper'in teslimatları için tarih verdi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir bir televizyon kanalında soruları yanıtladı.
Demir, "Hisar-A, Hisar-O ve Siper'in teslimatları gelecek yıl kademeli olarak 2021 yılından itibaren teslim edilmeye başlanacak." dedi.
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