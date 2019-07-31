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S-400'ün yanına Hisar-A, Hisar-O ve Siper geliyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hisar-A, Hisar-O ve Siper'in teslimatları için tarih verdi.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir bir televizyon kanalında soruları yanıtladı.
 
Demir, "Hisar-A, Hisar-O ve Siper'in teslimatları gelecek yıl kademeli olarak 2021 yılından itibaren teslim edilmeye başlanacak." dedi.

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