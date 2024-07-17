Saatler kaldı! Uzaya fırlatılan Türksat 6A için geri sayım: Bu son aşama olacak

ABD'nin Florida eyaletindeki SpaceX'e ait merkezinden Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A için son aşamaya geçildi. Bu kapsamda Türksat 6A'nın beşinci ve son ateşleme saat 23.20'de gerçekleştirilecek.



Türksat 6A'nın yörüngesine ulaşması için gerçekleştirilecek 5'inci ateşleme TÜBİTAK'ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla Türk ekipler tarafından yapılacak.

42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak Türksat 6A'da bu aşamadan itibaren yörünge testleri aşamasına geçilecek. Türksat 6A, en az 1 ay sürecek testlerin ardından Türksat tarafından teslim alınarak faaliyete geçecek.

TÜRKSAT 6A İLE TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ AKTİF UYDU SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesiyle ülkenin aktif uydu sayısı 9'a yükseldi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin, Türksat 6A öncesinde 5'i haberleşme (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B) ve 3'ü gözlem (Göktürk-1, Göktürk-2 ve İMECE) olmak üzere aktif 8 uydusu bulunuyordu. Türksat 6A, filonun 9'uncu faal uydusu haline geldi.

4 ÜLKEYİ DAHA KAPSAYACAK

Gerekli testler sonrası 42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak Türksat 6A, 8,4 kilovat güce sahip bulunuyor. 4 bin 229 kilogram ağırlığındaki uydu ile Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da uzaydan Türkiye'nin kapsama alanına girmiş olacak.

Ülke uydularının ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması hedefleniyor.

TÜRKİYE İHRACATÇI KONUMUNA YÜKSELECEK

Türksat 6A'nın üretiminde yerli mühendisler büyük rol oynadı. Haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye'nin bu tecrübesi sonucu uydu ihracatçısı konumuna yükselmesi bekleniyor.

5 AŞAMALI ATEŞLEME SÜRECİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 10 Temmuz'da yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da ekiplerin ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptığını belirtmişti.

2. ATEŞLEME SÜRECİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 12 Temmuz'da Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ikinci ateşleme sürecinin başarıyla tamamlandığını bildirmişti.

3. ATEŞLEME SÜRECİ

Bakanı Uraloğlu, 14 Temmuz'da Türksat 6A'nın uzay yolculuğunda 3. ateşleme sürecinin başarıyla gerçekleştiğini duyurmuştu.

4. ATEŞLEME SÜRECİ

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 4. ateşleme sürecinin başarıyla gerçekleştiğini açıklamıştı.