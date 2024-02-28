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Bilim-Teknoloji

Saatte 200 kilometre hıza ulaşıyor! Hava taksisinin deneme uçuşu başarıyla sonuçlandı

Hava aracı üreticisi AutoFlight, kısa mesafe yolcu taşımacılığı için geliştirdiği elektrikli Dikey Kalkış ve İniş Aracının (eVTOL) deneme uçuşunu gerçekleştirdi. Araç saatte 200 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 23:10 - Güncelleme:
Saatte 200 kilometre hıza ulaşıyor! Hava taksisinin deneme uçuşu başarıyla sonuçlandı
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, deneme uçuşu, "Prosperity" (Refah) adı verilen konsept aracıyla, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde İnci Nehri'nin iki ayrı yakasındaki Şıncın ve Cuhay şehirleri arasında gerçekleştirildi.

Şirket, 20 dakika süren deneme uçuşunun, "dünyanın ilk şehirler arası hava taksisi seferi" olduğunu bildirdi.

'200 KİLOMETRE HIZA KADAR ÇIKABİLİYOR'

Pilotsuz ve yolcusuz gerçekleştirilen deneme uçuşunda güzergah olarak, eyalet hükümetinin "alçak irtifa ekonomisini" geliştirmek üzere belirlediği 100 VTOL rotasından birini kullandı.

Altı pervaneli planör tipi hava aracı, 250 kilometre azami mesafede pilotla birlikte 5 kişi taşıyabiliyor. Araç saatte 200 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

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