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Bilim-Teknoloji

Saatte 800 kutu taşıyor! Yeni robot tanıtıldı

Boston Dynamics, kargo ve taşımacılık alanında faaliyet gösteren yeni robotu Stretch'i tanıttı. Stretch saatte 800'den fazla kutunun yerini değiştirebiliyor

30 Mart 2021 Salı 09:42 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 09:42
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Robotik alanda çalışmalarıyla bilinen ABD merkezli Boston Dynamics'ten yeni robotlarına ilişkin açıklama geldi.

Kısa süre önce 1.1 milyar dolara Hyundai'ye satılan şirket, Stretch adındaki depo robotunu tanıttı.

NTV'nin haberine göre, Lojistik sektöründeki TIR doldurma ve boşaltma ihtiyaçlarını gidermek için tasarlanan robot saatte 800'den fazla kutunun yerini değiştirebiliyor.

Robotun geliştirilmiş vantuz sistemleriyle çalıştığı belirtiliyor. Hareket edebilen bir platform üzerine oturtulmuş olan robot şimdilik küçük kutuları taşıyor.

Boston Dynamics Stretch robotunu sektörden gelen talep üzerine geliştirdiklerini açıkladı. Şirket daha önce insansı Atlas köpeğe benzeyen Spot robotlarına ilişkin videolarla gündeme gelmişti.

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