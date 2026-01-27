İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4028
  • EURO
    51,5848
  • ALTIN
    7112.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • Sağlık alanında yenilikçi çözümler! Geleceğin kanser tedavileri TEKNOFEST 2026'da yarışacak
Bilim-Teknoloji

Sağlık alanında yenilikçi çözümler! Geleceğin kanser tedavileri TEKNOFEST 2026'da yarışacak

TEKNOFEST 2026 kapsamında Cansağlığı Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen Onkolojide 3T Yarışması, kanser tedavisinde bireyselleştirilmiş ve hassas tedavi teknolojilerinin geliştirilmesini teşvik ederek sağlık alanında yenilikçi çözümlerin önünü açmayı hedefliyor.

AA27 Ocak 2026 Salı 12:32 - Güncelleme:
Sağlık alanında yenilikçi çözümler! Geleceğin kanser tedavileri TEKNOFEST 2026'da yarışacak
ABONE OL

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl yarışmanın tedavi odağı beyin kanseri olarak belirlendi.

Yarışma kapsamında, hastaya özel ve yüksek doğrulukta tedavi yaklaşımlarını temel alan, bilimsel ve teknolojik açıdan fark yaratan projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Beyin kanseri gibi kritik bir alanda, yenilikçi ve uygulanabilir çözümlerle fark yaratacak çalışmaların desteklenmesi hedefleniyor.

Onkolojide 3T Yarışması, genetik mühendisliği, biyoteknoloji, yapay zeka ve ilgili diğer disiplinlerde geliştirilen ileri teknolojilerin, onkolojik problemlere entegre edilmesini teşvik ediyor. Yarışma, farklı uzmanlık alanlarından gelen genç araştırmacı ve bilim insanlarını ortak bir hedef etrafında buluşturarak, geleceğin kanser tedavi teknolojilerinin bugünden şekillenmesine katkı sunuyor.

Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri takım üyesi olarak katılabiliyor.

Doktora mezunları ise sadece takım danışmanı olarak projelerde yer alabiliyor. En az 3, en fazla 5 kişiden oluşan takımların, alanında yetkin bir danışman eşliğinde yarışmaya katılması zorunlu tutuluyor.

Yarışmada birinci olan takım 400 bin lira, ikinci olan takım 300 bin lira, üçüncü olan takım ise 200 bin lira ödülün sahibi olacak. Onkolojide 3T Yarışması'na başvurular 20 Şubat'a kadar yapılabilecek.

  • Onkoloji Tedavisi
  • Bireyselleştirilmiş Tedavi
  • Sağlık İnovasyonu

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.