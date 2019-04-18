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SAHA İstanbul çekim merkezi oldu

Türkiye’nin en büyük kümelenmesi Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) yeni firmaların katılımıyla genişliyor.

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ASELSAN, THY Teknik, Baykar, BMC, Kordsa, Petlas, TÜMOSAN gibi sektörün öncü firmalarını bünyesinde barındıran SAHA İstanbul, son yönetim kurulu toplantısında yeni üyelik başvurularını karara bağladı. Başkanlığı’nı Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın yaptığı SAHA İstanbul Yönetim Kurulunun, 22 firmanın daha üyeliğini kabul etmesiyle bu yıl kümelenmeye üye olan firma sayısı 69’a ulaştı. 

ÜYE SAYISI 381’E ULAŞTI

Kümelenmenin toplam üye sayısı da 381’i buldu. Kümelenmenin yeni üyeleri Türksat AŞ, Radarsan Radar Teknolojileri, Ordulu Bilgi Teknolojileri, Makro Marin Mühendislik, İleri Mekanik Makine Kalıp İmalat, Üntel Kabloları, Yakındoğu Otomotiv, Maviform Metal Makina, ASSAN Elektronik İmalat Pazarlama, EMS Elektronik ve Medikal Sistemler, TEKNOKAR Savunma ve Havacılık, Çizgi Teknoloji Elektronik Tasarım ve Üretim, Volo Kompozit ve Mühendislik, Palme Endüstriyel Kontrol Mühendislik, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi, YG Yangın Güvenliği, Plaskar Plastik, Femicron Madencilik, Dalgakıran Makina, Sağlam Metal, Kılıçoğlu Makina, Aril Havacılık oldu.     

Genel kurul 18 Mayıs’ta

SAHA İstanbul, kuruluşunun üzerinden 4 yıl gibi kısa süre geçmesine rağmen Türkiye’nin en büyük, Avrupa Kümeler Birliğinin ikinci en büyük kümesi haline geldi. Öte yandan, SAHA İstanbul, 18 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 4’üncü genel kuruluna hazırlanıyor. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu, genel kurula 400 üyeyle gitmeyi hedefliyor. Kümelenme, yerli ve milli firmaları, savunma sanayisi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek için faaliyet gösteriyor. Bu doğrultuda ana yükleniciler ve üniversitelerle çalışmalar yürütülmesi, devlet desteklerine erişilmesi, ülkede olmayan üretim yeteneklerinin ülkeye kazandırılması, yurt dışı pazar arayışına kolektif destek verilmesi gibi bir dizi çalışma yürütülüyor.

İstanbul’un göbeğinde aile boyu tekme, tokat ve sopalı kavga kamerada

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