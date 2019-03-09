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Sahil Güvenliği ''Sahil-Net'' konuşturacak

Sahil-Net Projesi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer platformları ağ destekli yetenek altyapısına kavuşturacak. SSB ile ONUR Mühendislik AŞ arasında yürütülecek proje ile sahil güvenlik botları denizde görev icra ederken birbirleriyle ve karadaki karargahlarla farklı iletişim kanalları üzerinden güvenli haberleşme kabiliyeti kazanacak

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Alınan bilgiye göre, projeye ilişkin sözleşme kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait yüzer platformlar, sahil istasyonları ve karargahlar arasında ağ destekli yetenek altyapısı tesis edilecek.

Sahil-Net (Deniz) Projesi ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar birbirleriyle ve karadaki karargahlarla IP tabanlı kablosuz ağlar üzerinden bağlantı kurabilecek ve farklı iletişim kanalları üzerinden güvenli haberleşme kabiliyeti kazanacak.

ONUR Mühendislik AŞ tarafından milli olarak geliştirilen bileşenler ile denizde görev yapan botlarda HF/VHF/UHF telsiz, GSM, uydu ve geniş bant Kablosuz İletişim Modülü (KİM) ile kendi aralarında ve sahil istasyonları ile yüksek güvenlikli, yedekli ve sürdürülebilir bir ağ altyapısı kurulacak. Böylece farklı bant genişliği ve teknik özelliklere sahip birden fazla iletişim kanalından oluşan karma (hibrit) bir ağ mimarisi tamamlanmış olacak. Farklı mimarideki bu ağların tek bir ağ şeklinde yönetimi de milli imkanlarla geliştirilen "Akıllı Yönlendirme Birimi" tarafından sağlanacak.

Botlardaki haberleşme sistemlerinin de entegrasyonuyla Sahil Güvenlik Komutanlığına ait platformların denizde görev icra ederken kesintisiz bir biçimde ana karayla bağlantıları ve sayısal ses, görüntü ve veri transferi mümkün olacak.

Proje ile Sahil Güvenlik Komutanlığı; İçişleri Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile icra edeceği faaliyetlerde daha yüksek güvenlikte ve daha yüksek hızlarda entegre haberleşme sağlayabilecek.

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