23 Mart 2020 Pazartesi 19:12 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 19:12

Nobel ödüllü bilim insanı Michael Levitt, koronavirüs salgının Çin'de yavaşladığını ve artık insanların çoğunluğu için bir tehdit oluşturmayacağını iddia etti. Levitt, "Hubei bölgesinde enfeksiyona yakalananların oranı her gün %30 artıyordu, bu ürkütücü bir istatistikti. Grip uzmanı değilim ancak sayıları analiz edebilirim ve bu üstel büyüme" ifadelerini kullandı.

Levitt'e göre virüsün yayılma hızı aynı oranda artmaya devam etseydi tüm dünya 90 gün içinde enfekte olabilirdi ancak Levitt, verileri işlemeyi sürdürmüş ve örüntünün değiştiğini fark etmiş. Levitt, 1 Şubat'ta istatistiklere baktığında Hubei bölgesinde günde 1.800 yeni vaka ortaya çıktığını söylüyor. 6 Şubat'ta bu sayı günde 4.700'e ulaşmıştı fakat 7 Şubat'ta durum değişti.

'Koronavirüs salgınının sonu geliyor'

Levitt, "Yeni enfeksiyonların sayısı doğrusal olarak düşmeye başladı, durmadı. Bir hafta sonra ölü sayılarında da aynısı oldu. Eğrideki bu dramatik değişim, medyan noktasına işaret ediyordu ve salgının ne zaman sona ereceğine dair daha iyi bir tahmin yapmaya olanak tanıyordu. Buradan hareketle Çin'in bütününde iki hafta içinde durumun iyileşeceği sonucuna vardım" ifadelerini kullandı.

Levitt, durumu azalan faiz oranlarına benzetti ve şöyle konuştu:

Faiz oranı düşmeye devam etse de para kazanırsınız. Yatırdığınız kısım azalmaz, sadece daha yavaş büyümeye devam eder. Hastalıklar söz konusu olduğunda bu, insanları çok korkutuyor çünkü her gün yeni vakalar duymaya devam ediyorlar fakat gerçek şu ki enfeksiyon oranı yavaşlıyor ve bu da salgının sonunun yakın olduğumuz anlamına geliyor.







Tahminlerini bir adım ileriye taşıyan Levitt, virüsün Çin'de muhtemelen mart ayının sonunda yok olacağını tahmin ediyor fakat Nobel ödüllü bilim insanına göre karantina ve sosyal teması azaltmak, sonucu etkileyen tek faktör değil. Virüsün ilk kez ortaya çıktığı Wuhan'da teorik olarak bütün nüfus enfekte olma riskiyle karşı karşıyayken nüfusun yalnızca %3'ü virüsten etkilendi. Levitt, ayrıca İtalya'da ölüm oranlarının yüksek olmasını yaşlı insanların nüfusun önemli bir kesimini oluşturmasından kaynaklandığını sözlerine ekledi.