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Bilim-Teknoloji

Samanyolu Galaksisi'nde çarpıcı keşif

Samanyolu Galaksisi'nde ilk kez gezgin bir kara delik keşfedildi.

TRT Haber7 Şubat 2022 Pazartesi 10:01 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 10:01
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ABD'nin Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden gökbilimciler, galaksimizde ilk kez gezgin bir kara delik keşfedildiğini duyurdu.

Maryland, Baltimore'daki Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden gökbilimciler, Samanyolu galaksisinde ilk kez dolaşan bir kara delik tespit ettiklerini iddia eden bir çalışma yayınladı.

Araştırmayı yöneten Kailash Sahu, ekibinin "izole bir yıldız kütleli kara deliğin ilk kesin tespiti ve kütle ölçümünü" yaptığını bildirdi.

Gök cismi saniyede yaklaşık 45 kilometre hızla hareket ediyor ve Dünya'dan yaklaşık 5 bin 200 ışıkyılı uzaklıkta bulunuyor.

Bilim insanları, ana yıldızı patladığında kara deliğin uzaya itildiğine inanıyor. Bu nedenle kara deliğin, bir uzay nesnesi için alışılmadık derecede yüksek hıza sahip olduğu düşünülüyor.

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