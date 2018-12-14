Samsung Galaxy S10 serisinin fiyatı ve lansman tarihi ortaya çıktı

Samsung'un Galaxy S10'u 20 Şubat'ta yani 2019 Mobil Dünya Kongresi'nin hemen öncesinde düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde tanıtacağı söyleniyor. Gizmodo adlı internet sitesinin haberine göre şirket akıllı telefonu aynı gün ön siparişe açacak ve cihaz 8 Mart itibariyle raflardaki yerini alacak.

Amiral gemisi telefonun çıkış tarihi ile ilgili sızıntıların yanı sıra 6.4 inçlik Galaxy S10 Plus'ın 1 TB dahili depolama alanına sahip bir versiyonunun olacağı belirtildi. Daha küçük 5.8 inçlik Galaxy S10 Lite modelinin depolama kapasitesi ise 128 GB olacak. 6.1 inç ekrana sahip standart Galaxy S10 ise 512 GB'a kadar depolama alanı sunacak.

Gizmodo aynı zamanda Galaxy S10 modellerinin ne kadar fiyat etiketi taşıyacağı konusunda da bilgi verdi. Buna göre Galaxy S10 Lite'ın fiyatı 845 dolar olacak. Standart Galaxy S10'un 128 GB'lık modeli 1.000 dolar, 512 GB'lık varyantı ise 1.260 dolara satılacak.

Galaxy S10 Plus'ın 128 GB depolama alanına sahip varyantı için alıcılardan 1.135 dolar talep edileceği belirtiliyor. Akıllı telefonun 512 GB'lık versiyonu 1.385 dolar fiyatla tüketicilere sunulurken 1 TB hafızalı modeli satın almak isteyenlerin 1.765 dolar gibi uçuk bir para ödemesi gerekecek.

Samsung Galaxy S10 serisi akıllı telefonların Türkiye'de ne kadar fiyatla satılacağı henüz bilinmese de yukarıdakilerden daha pahalı olacakları kesin. Bu arada Samsung'un 5G modeme sahip 6.7 inçlik Samsung Galaxy S10 modelini de piyasaya sürmeyi planladığını belirtelim. Galaxy S10 Lite dışındaki tüm modeller, kavisli Infinity-O ekran ve ekrana entegre parmak izi tarayıcısı ile gelecek.

(Donanım Haber)