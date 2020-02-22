Samsung Galaxy S20 ailesinin Türkiye fiyatına zam geldi

22 Şubat 2020 Cumartesi11:26 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 11:26

Bir hafta önce Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S ailesinin merakla beklenen ve öncesinde birçok haberimize konuk olan yeni üyelerini tanıttı.

Samsung Galaxy S20 serisinin en eleştirilen tarafıysa serinin özellikleri değil fiyatıydı. Samsung Galaxy S20 serisinin en düşük özelliklerine sahip modeli S20, 7.799 TL fiyat etiketine, S20 Plus 9.299 TL fiyat etiketine ve S20 Ultra ise 11.999 TL’lik fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.



Samsung Galaxy S20 serisine zam:

Samsung’un bir önceki Galaxy S serisi S10’a göre hayli yüksek rakamlarla alınabilen yeni serinin fiyatında bugün değişikliğe gidildi. Samsung’un Galaxy S20 önsipariş sayfasındaki gösterilen fiyatlarda artış görüldü. Samsung’un sitesinde yer alan yeni fiyatlar şu şekilde oldu:

Webtekno'da yer alan habere göre Samsung, Galaxy S20 cihazına 500, ve Galaxy S20 Ultra cihazınaysa 1200 TL’lik bir zam yaptı. Bununla birlikte serinin orta segment modeli Samsung Galaxy S20+’ın fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Böylece serinin en düşük özellikli telefonu, bir üst telefona daha yakın bir fiyat etiketine sahip oldu.



Samsung Galaxy S20 serisini önsiparişle almak isteyenler eğer seçimlerini Galaxy S20 Plus ya da S20 Ultra’dan yana kullanırlarsa Samsung’un Galaxy Buds+ kulaklıklarını hediye olarak alıyorlar.

