Samsung'da İsrail casusu yazılım skandalı

İsrailli IronSource şirketi tarafından geliştirilen AppCloud adlı yazılımın Samsung cihazlarına gömülü halde Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı.

Kullanıcıların haberi olmadan konum, IP adresi, cihaz parmak izi gibi hassas bilgileri toplayan uygulamanın tamamen kaldırılamaması ve izinsiz veri toplaması, dijital hak savunucularının sert tepkisine yol açtı. Uzmanlara göre bu durum, veri güvenliği ve mahremiyet açısından ciddi risk oluşturuyor.

MASUM DEĞİL

İddialara göre Samsung, AppCloud'u özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarına sunulan cihazlara entegre etti.

AKŞAM Gazetesi'ne konuşan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bu yazılım İsrail merkezli bir teknoloji şirketi tarafından geliştirilmiş. Kullanıcı uygulamayı silmeye çalışsa bile tamamen kaldıramıyor çünkü işletim sistemine gömülü geliyor.

Tek başına küçük bilgiler anlam ifade etmese de bir araya geldiğinde kullanıcıların günlük rutinleri, sık görüştüğü kişiler ve iletişim ağları net biçimde ortaya çıkıyor. Böylece bireyler hedef odaklı sosyal mühendislik, taciz veya şantaj gibi operasyonlar için risk altında kalabiliyor.

Özellikle gazeteci, aktivist ve diplomatlar gibi gruplar tehdit altında." "İsrail'in bu yazılımı kullanmasındaki temel amaç ise yalnızca reklam veya ticari kazanç değil, küresel ölçekte gözetim ve casusluk faaliyetleri yürütmek. Toplanan verilerle hem bireylerin hem de toplulukların hareketleri, iletişim ağları izlenebiliyor.