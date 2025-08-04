Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği çağrısı

Kacır, konuyla ilgili, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yıldızların altında bilimle buluşacaklarını belirten Kacır, "TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl binlerce gökyüzü tutkununu Erzurum'da bir araya getiriyor. Konaklı'nın zirvesinde yıldızlara dokunmak isteyen herkesi bu eşsiz buluşmaya bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde organize edilecek etkinlik için başvurular 6 Ağustos'a kadar devam edecek.

Katılımcılar, gündüz saatlerinde özel filtreli teleskoplarla güneşi güvenli bir şekilde gözlemleyebilecek, gece ise ışık kirliliğinden uzak, yüksek rakımlı alanlarda yıldızları, gezegenleri, galaksileri ve diğer gök cisimlerini teleskoplarla keşfetme imkanı bulacak.

Etkinlik boyunca, alanında uzman bilim insanlarının gerçekleştireceği etkileşimli sunumlar, akademik söyleşiler ve bilim temalı atölye çalışmaları da yapılacak.

Etkinliğe katılmaya hak kazananlar, Türkiye'nin dört bir yanından yapılan başvurular arasından değerlendirme sistemi ve kura yöntemiyle belirlenecek.

Başvurular, "https://gozlem.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden yapılabilecek.