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Bilim-Teknoloji

SANKO'dan TEKNOFEST 2020'de öğrencilere mentorluk desteği

SANKO Holding bünyesinde çalışan mühendisler, 'TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali' kapsamında gerçekleştirilecek 'Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na katılacak öğrencilere mentorluk desteği sağlayacak ve aynı zamanda akademisyenlerle birlikte projelerin değerlendirilme süreçlerine iştirak edecek.

AA23 Şubat 2020 Pazar10:11 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 10:11

Holdingden yapılan açıklamaya göre, 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek festival kapsamında "Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması" gerçekleştirilecek.

Bu yarışmayla enerji verimli endüstriyel işletmeleri ve endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılması sağlanacak, endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmak amaçlanacak.

Katılımların 28 Şubat tarihine kadar gerçekleştirileceği yarışmada, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, üniversite öğrencileri ve mezunlar yer alabilecek.

Kentin önemli dinamikleri arasında bulunan SANKO Holding de festivalin ve yarışmanın ana paydaşları arasında yer alıyor. Bu kapsamda SANKO Holding bünyesinde çalışan mühendisler, yarışmaya iştirak edecek öğrencilere mentorluk desteği sağlayacak ve aynı zamanda akademisyenlerle birlikte projelerin değerlendirilme süreçlerine katılacak.

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