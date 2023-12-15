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Bilim-Teknoloji

Satürn'ün uydusu Enceladus'ta yaşam izi bulundu

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Satürn'ün uydularından Enceladus'ta yaşam için gerekli bileşenlerden hidrojen siyanürün varlığına dair güçlü bulgulara rastladı.

AA15 Aralık 2023 Cuma 11:45 - Güncelleme:
Satürn'ün uydusu Enceladus'ta yaşam izi bulundu
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The Hill gazetesinin haberine göre, NASA'nın Satürn keşif aracı Cassini, gezegene ve uydusuna ilişkin yeni bilgiler elde etti.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, Satürn'ün uydularından Enceladus'ta hidrojen siyanürün varlığına dair güçlü bulgulara rastladıklarını belirtti.

Araştırmacılardan Jonah Peter bulgulara ilişkin, "Enceladus yaşam için temel gereklilikleri karşılıyor gibi görünüyor." dedi.

Peter, "Çalışmamız, Enceladus'un yaşamın yapı taşlarını oluşturmak ve yaşamı sürdürmek için gerekli moleküllerden bazılarına ev sahipliği yaptığına dair kanıt sağlıyor" ifadesini kullandı.

Söz konusu araştırmanın sonuçları, "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

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