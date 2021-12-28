Savaş uçakları için kritik teknoloji: Sihirli Halı'ya yeni PLM

star.com.tr 28 Aralık 2021 Salı 17:07 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 17:09

ABD donanması, uçak gemilerinde kullanılan Sihirli Halı teknolojisi için, Hassas İniş Modunun (PLM) yeni versiyonu olan yeni yükseltilmiş uçuş kontrol teknolojisini tanıttı.



Açıklamaya göre yeni teknoloji, bir savaş uçağının saatte 150 mil (241,4 km) hızla küçük bir piste inişini çok daha kolay ve güvenli hale getirecek. Teknolojinin, Deniz Hava Harp Merkezi Uçak Bölümü'ndeki mühendislerce geliştirildiği belirtildi.

Mühendislerin ayrıca, bu teknolojiyi hayata geçirmek ve uygulanabilirliğini kanıtlamak için Deniz Araştırmaları Ofisi ile birlikte çalıştığı bildirildi. F/A-18 AD Programı Müdür Yardımcısı Dave Howe'a göre, paydaşlar arasındaki yoğun iş birliği bu çabanın temel taşı oldu.

Howe, "PMA-265, donanma ve Air Boss ile yapılan görüşmelerin ardından, geliştirilmeye başlandı ve 2016 yılında PLM projesi için finansman sağlandı. Bu projenin başarısıdır.' Howe.

SAVAŞ UÇAKLARI İÇİN SİHİRLİ HALI TEKNOLOJİ VE YENİ PLM

Bu yeni uçuş kontrol teknolojisi, bir pilotun uçak gemisine yaklaşırken yapması gereken işlem sayısını azaltıyor. Optimize edilmiş kontroller ve özel ekranları ile PLM, pilotun iş yükünü hafifletir ve inişi çok daha güvenli ve basit hale getirir.

Ek olarak, donanmaya göre genel kurtarma süresini iyileştirir, tanker gereksinimlerini azaltır ve eğitim gereksinimlerini düzene sokar.

Geçen Ekim ayında filoya teslim edilen PLM'nin en son yükseltmesi, pilotların arıza koşullarında bile teknolojiyi kullanmalarına olanak tanıyor. 2016'da yayınlanan önceki sürümde bu mümkün değildi. Askeri yetkili Luke Davis, bu teknolojinin aynı zamanda, bir motor yangını gibi acil bir durumda nasıl yardımcı olabileceğini şöyle anlatıyor:

'Tek motorlu bir uçağın yaklaşması sırasında PLM, pilota çift motorlu bir yaklaşıma çok benzeyen, tırmanma performansını en üst düzeye çıkaran ve jetin dengeli uçuşta kalmasına yardımcı olan bir platform sağlamaya yardımcı oluyor. PLM, pilota gemide veya havaalanında güvenli bir şekilde iniş için güvenilir, dengeli bir platform sağlar."

PLM, uçak inişlerine yönelik geliştirmelerinin yanı sıra, filonun eğitim şeklini de değiştirdi. F/A-18 E ve F Super Hornet ve EA-18G Growler için yeni pilotlar artık ilk günden itibaren PLM ile eğitim alabiliyor.

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