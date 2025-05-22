SAVTEK Dergi online satışa açıldı

Türkiye'nin savunma sanayii, strateji ve teknoloji dergisi SAVTEK'ten okuyucularını sevindiren haber geldi.
İnternet üzerinden satışa açılan SAVTEK Dergi artık kapıya kadar teslim edilebilecek.
SAVTEK Dergi'nin resmi internet sitesine giren okuyucular sayıları online bir şekilde satın alabiliyor.
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SAVTEK DERGİ'NİN MAYIS 2025 SAYISI ÇIKTI
SAVTEK Dergi, Mayıs 2025 sayısıyla okuyucularını selamlıyor. Bu sayıda, balistik tehditlerden altıncı nesil hava platformlarına, denizaltı harbinden Ortadoğu'daki tarihsel hesaplaşmalara uzanan çarpıcı analizler yer alıyor.