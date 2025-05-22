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Bilim-Teknoloji

SAVTEK Dergi online satışa açıldı

Savunma sanayii, teknoloji ve strateji alanında gündemi şekillendiren SAVTEK Dergi internet üzerinden online satışa açıldı.

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2025 Perşembe 16:43 - Güncelleme:
SAVTEK Dergi online satışa açıldı
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Türkiye'nin savunma sanayii, strateji ve teknoloji dergisi SAVTEK'ten okuyucularını sevindiren haber geldi.

İnternet üzerinden satışa açılan SAVTEK Dergi artık kapıya kadar teslim edilebilecek.

SAVTEK Dergi'nin resmi internet sitesine giren okuyucular sayıları online bir şekilde satın alabiliyor.

SAVTEK Dergi'yi web üzerinden satın almak için tıklayın...

SAVTEK DERGİ'NİN MAYIS 2025 SAYISI ÇIKTI

SAVTEK Dergi, Mayıs 2025 sayısıyla okuyucularını selamlıyor. Bu sayıda, balistik tehditlerden altıncı nesil hava platformlarına, denizaltı harbinden Ortadoğu'daki tarihsel hesaplaşmalara uzanan çarpıcı analizler yer alıyor.

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