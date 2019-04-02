Savunma devlerinden Brezilya’ya çıkarma
Türk savunma sanayisi bugün başlayıp 5 Nisan’a kadar sürecek Brezilya 12. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı’na çıkarma yapıyor. Türkiye fuarda 17 firma tarafından temsil edilecek.
Türkiye, 2-5 Nisan’da Brezilya’da düzenlenecek 12. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı’na Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde 17 firmayla katılacak. SSB’den yapılan açıklamaya göre, 12. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı, Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde 2-5 Nisan’da ülkelerin savunma, güvenlik endüstrisi temsilcileri ve resmi delegasyonlarının katılımıyla icra edilecek. İki yılda bir düzenlenen ve Latin Amerika’nın en büyük savunma fuarı olan LAAD, 2017 yılında 450 uluslararası firma ve 37 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirildi.
ÖZEL GÖRÜŞMELER VAR
Türkiye, LAAD 2019’a Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde 17 firmayla katılacak. Fuarda, Türk savunma sanayisi firmalarınca üretilen ürünlerin tanıtımı yapılacak. Fuar sırasında Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen zırhlı araç platformları, insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askeri tekstil ürünleri, lojistik destek ürünleri tanıtılacak. Ayrıca alım heyetleriyle özel görüşmeler yapılacak.
ATAK 18 SAAT UÇTU ÜLKEYİ BÜYÜLEDİ
Sınıfının en etkili taarruz helikopteri Atak, Brezilya’da yaptığı uçuşlarla beğeni topladı. Brezilya Kara Havacılık Komutanlığı ile yapılan koordinasyon sonucunda, 25-28 Mart arasında Rio de Janeiro’daki 12. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı öncesi, T129 Atak Brazil Roadshow için gerekli planlama yapıldı.
Böylece, Sao Paulo’daki Forte Ricardo Kirk Kara Havacılık Komutanlığında 26 Mart ve Başkent’teki Brasilia Askeri İtfaiye Merkezi Operasyonel Havacılık Bölümünde 28 Mart’ta iki ayrı uçuş performansı sergilendi.
11 PİLOT KULLANDI
Taubate’de 25 Mart’ta başlayan roadshow çerçevesinde, Atak helikopteri 11 pilot tarafından, 22 sorti ile yaklaşık 18 saat uçuş yaparak, bin 360 mil katetti. Rio de Janeiro kentinin simgelerinden olan Kurtarıcı İsa heykeli etrafından da uçan Atak, performansıyla pilotların ve izleyicileri beğenisini kazandı.
LAAD’da görücüye çıkacak T129 Atak helikopteri ile Brezilya’da gösteri uçuşu gerçekleştirildi. T129 Atak helikopteri, gösterilerin ardından Türkiye’nin Brasilia Büyükelçiliğinin bahçesine indirildi.
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