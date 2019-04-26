Savunma Sanayii Başkanı Demir: Akıncı SİHA pek yakında göklerde...

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir resmi Twitter hesabından Türkiye'ye göklerde sınıf atlatacak, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Akıncı SİHA'sının görüntülerini paylaştı. İsmail Demir'in "Milli alt sistemleriyle Akıncı SİHA pek yakında göklerde..." mesajıyla paylaştığı videoda Akıncı SİHA'nın özellikleri yer alıyor.

MİLLİ SİSTEMLERLE DONATILACAK

Baykar tarafından geliştirilen taarruzi İHA Akıncı, yakında güvenlik güçlerimizin kullanımına sunulacak. "Uçan balık" olarak da nitelendirilen Akıncı SİHA hem keşif gözetleme hem de anlık imha kabiliyeti bünyesinden barındırıyor. Milli olarak geliştirilen/geliştirilecek sistemlerle donatılacak olan Akıncı SİHA taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.

AKINCI SİHA'NIN ÖZELLİKLERİ

AA'nın haberinde yer alan bilgilere göre, Akıncı, savunma sanayisinde elektronik sistemler, radarlar, akıllı mühimmatlar, türbin motorları gibi bir dizi alanda faaliyet gösteren yerli şirketlerin en ileri ürün ve kabiliyetlerini bünyesinde barındıracak.

Platform, 4,5 ton kalkış ağırlığına, 20 metre kanat açıklığına sahip olacak. Çift türbin motorlu tahrikle görev yapacak Akıncı, 900 kilogram harici, 450 kilogram dahili faydalı yük taşıyabilecek. Platform, milli uydular üzerinden kontrol edilebilecek.

Akıncı'da Milli Görüş Hattı ve Uydu Haberleşme Sistemi, Milli Elektronik Destek Podu, Milli AESA (Çok Amaçlı Hava Radarı, Sentetik Açıklıklı Radar, Meteoroloji Radarı) Radarı gibi donanımlar olacak.

Akıncı, başta yerli mühimmatlar olmak üzere çeşitli mühimmat konfigürasyonlarıyla görev yapabilecek.

Araç, MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabilecek.

Öngörülen mühimmat konfigürasyonları kapsamında Akıncı aynı anda 2 adet KGK-MK-82, 2 adet Teber-82, 2 adet MAM-L taşıyabilecek.

Görev gereklerine göre 2 adet KGK-MK-82, 2 adet Teber-81, 8 adet MAM-C'yle donatılabilecek Akıncı, ayrıca başka bir konfigürasyonda aynı anda 2'şer adet Teber-81, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ilk milli hava füzelerinden Gökdoğan ile görev yapabilecek.