24 Haziran 2020 Çarşamba 12:22 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 12:22

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, M5 Dergisi'ne önemli açıklamalarda bulundu.

Demir, pandemi sürecinde ürettikleri solunum cihazları ile koronavirüsle mücadeleye destek veren savunma sanayin hakkında detayları paylaştı. Demir aynı zamanda mikro uydunun Covid 19'dan etkilenmediğini de duyurdu ve tarihi yineledi.

İşte Demir'in mini uyduyla ilgili açıklamaları...

KOVİD süreci etkilemedi. Uydu ile ilgili yeni bir gelişme de olacak, Türkiye bir uydu şirketi sahibi olacak. Alçak yörünge uyduları ile ilgili de bir çalışma var.

Orada da belli bir yerdeyiz, işbirliklerimiz var. Bunları olgunlaşınca açıklayacağız. Mikro uydunun fırlatılması için 2025’i hedefliyoruz.

İtki sistemleri ile ilgili çok yoğun çalışıyoruz. Hem katı yakıt hem sıvı yakıt hem de hibrit konusunda çalışıyoruz. Uydunun fırlatma, test etme, üretim altyapısı vs. bunların hepsini bir arada edinmiş olacağız.

Bu, daha ileri aşama, uzay sistemleri fırlatma sistemleri için çok önemli bir test ortamı sağlamış olacak.

Bir taraftan uydu imalatı ile ilgili çalışmalarımız var. Haberleşme, gözetleme uyduları, alçak yörünge-üst yörünge uyduları zinciri devam edecek.

O pazarın yılda yüzlerce ürün sattığınız bir pazar olmadığını biliyorsunuz. O açıdan gelecekte alçak yörünge uydularının çok ucuza mal edilip dünyadaki haberleşme ihtiyacının artmasıyla interconnect sistemiyle konuştukça iletişim altyapınız önemli olacak.

Bunu da uydularla sağlama çalışmalarımız var. O döneme hazırlıklı olmamız gerekiyor. İletişim güvenliği çok önemli. Bu durum bizi siber güvenliğe, elektronik-elektromanyetik güvenliğe getiriyor.