Savunma Sanayii Başkanı Görgün: TEKNOFEST milletin yeni umudu oluyor

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Festivalin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 7 yıl önce başlayan TEKNOFEST'in bugün dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali haline geldiğini söyledi.

TEKNOFEST'in vatan sevdası ile teknoloji hayalinin birleştiği bir platform olduğunu belirten Görgün, "TEKNOFEST ile gençlerimiz değişti ve gelişti zannediliyor ama aslında değişen ve gelişen bizleriz. Gençlerimiz hep vardı ve umutla keşfedilmeyi bekliyordu. İşte tam bu nedenle TEKNOFEST ülkemizin en büyük keşif aracı ve keşif platformu oldu. TEKNOFEST ülkenin en kıymetli kaynakları olan gençlerimizin keşfedilmesini sağladı. TEKNOFEST, yıllardır gençlerimizde birikmiş olan enerjiyi keşfetmemizi sağladı." diye konuştu.

- "TEKNOFEST İLE GENÇLERİMİZİN HAYALLERİNİ YIKAN ENGELLER KAYBOLDU"

Görgün, TEKNOFEST ile gençlerin umudunu yok eden fayların kırıldığını anlatarak, "Gençlerimizin zihinlerini sınırlayan duvarlar yıkıldı. TEKNOFEST ile gençlerimizin hayallerini yıkan engeller kayboldu. TEKNOFEST ile gençlerimizin gönlünü daraltan ön yargılar yok oldu." dedi.

KKTC'deki TEKNOFEST buluşmasının çok anlamlı bir buluşma olduğuna işaret eden Görgün, şunları kaydetti:



"Yıllar önce meydanı boş bulanlar için TEKNOFEST Kıbrıs büyük bir meydan okuma oluyor. Biz savunma sanayisi alanı başta olmak üzere dışa bağımlılığın acısını çok iyi bilen bir ülkeyiz. Vaktiyle bize yapamazsınız dediler. Açık ya da gizli ambargolarla önümüze set çekmeye çalıştılar. Ancak bugün savunma sanayimizde 100 bini aşkın çalışanımızla, mühendislerimizle ve teknisyenlerimizle gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Tüm engelleri yıkıyoruz. Engel koyan zihniyetleri de yıkıyoruz. TEKNOFEST gençliği milletin, ümmetin ve insanlığın yeni umudu oluyor."

Türkiye'nin tanktan zırhlı araçlara, savaş gemisinden denizaltına, uçaktan helikoptere, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarından hava savunma sistemlerine kadar çok geniş bir alanda son derece güçlü olduğunu dile getiren Görgün, "TEKNOFEST gençliği isterse her şey mümkün olur. Çünkü geliştirdiğimiz tüm teknolojiler gençlerimizin zihninde tasarlanıyor, gönüllerinde mayalanıyor ve elleriyle hayat buluyor." ifadelerini kullandı.

