Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-35 açıklamaları

Bir televizyon yayınında soruları cevaplayan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD ile siyaset konusu olan F-35'te teknik boyuttan baktıklarını belirtti. "2 F-35 teslim edildi' diyen Demir, "Önümüzdeki ay 2 adet daha teslim edilecek." dedi.

Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar,

- Akıncı İHA'yı bekliyoruz. Büyük bir çarpan etkisi yapacak. TUSAŞ'ın yeni bir İHA' sını görebiliriz. Silahlı Hürkuş'un sahadaki performansını göreceğiz

- ALTAY tankı seri üretim için altyapı çalışmaları devam ediyor. Tank Modernizasyonlarımız devam ediyor. Aktif ve pasif koruma sistemleri entegre ediliyor. Altay tankına kullanacağımız modern sistemleri de bu tanklara entegre edilmesi için çalışmalarımız var.

- Atak-II için çalışıyoruz. Sözleşmesini imzaladık. Proje yerli ve milli olacak. Yakın ve dost ülkelerden ortak olmak isteyenlere açığız.

- Anka'da kullanılan yerli PD-170 motorumuzun performansı çok iyi.

- F-35B için mevcut bir teklif yok. F-35 ve diğer tartışmalara biz teknik açıdan bakıyoruz. 2 F-35 teslim edildi. Önümüzdeki ay 2 adet daha teslim edilecek.