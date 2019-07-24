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Savunma sanayiinde yapay zekaya ilk yatırımı TUSAŞ yaptı

Savunma ve havacılık sanayiinde teknolojinin yerli ve milli olması yönünde yatırımlarına devam eden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Hacettepe Üniversitesi ile iş birliği sözleşmesi imzaladı. Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümüne alınacak en başarılı 15 öğrenci, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde staj yapacak.

  • İHA
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Türkiye’nin geleceğine yön verecek projeleri hayata geçiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, teknoloji ve insan kaynaklarına verdiği önemi yapay zekaya yaptığı yatırımlar ile pekiştirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve Hacettepe Üniversitesi arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre, Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümüne alınacak en başarılı 15 öğrenci Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde staj yapacak.  
 
Hacettepe Üniversitesi ile yapılan iş birliği hakkında konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Özellikle savunma ve güvenlik alanında gelişen teknolojilerin olmazsa olması yapay zeka ile yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz yatırımlar en başta ülkemiz için sonrasında ise şirketimiz için büyük önem taşıyor. Projelerimizin sürdürülebilirliği, tamamıyla yerli ve milli unsurlar ile oluşması yapay zeka gibi üst teknoloji yatırımları ile tamamlanacak. Özellikle yapay zeka ile ilgili yaptığımız yatırımlara devam edeceğiz. Türkiye’nin öncü havacılık ve uzay şirketi olarak ülkemizin gelecek yatırımlarına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.
 

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