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Savunma sanayiinden Londra çıkarması  

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde 42 Türk firması, Londra’da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı’nda (DSEI) boy gösterecek.

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SSB’den yapılan açıklamaya göre, 20’nci DSEI, 10-13 Eylül’de İngiltere’nin başkenti Londra’da kapılarını açacak. Dünyanın en önemli savunma sanayisi fuarlarından biri olarak kabul edilen DSEI, savunma-güvenlik endüstrisinin ve ülkelerin üst seviye resmi delegasyonlarının katılımıyla yapılacak. 2 yılda bir gerçekleştirilen fuara bu yıl 50’den fazla ülkeden, bin 600’ün üzerinde uluslararası firma ile 35 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. 

42 FİRMA KATILACAK 

Fuara Türkiye’den SSB öncülüğünde, Savunma Sanayii İhracatçı Birliği ile birlikte 42 firma katılacak. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığındaki Türk heyeti de yabancı ülke heyetleriyle resmi görüşmelerde bulunacak. DSEI 2019’da, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen firmalarca üretilen savunma sanayisi ürünlerinin ve hizmetlerinin tanıtımı, pazarlaması ve satışı gerçekleştirilecek. Fuar sırasında Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen zıhlı araç platformları, insanlı-insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askeri tekstil ürünleri, lojistik destek ürünleri tanıtılacak.

Mehmetçik´ten öğrenci ve öğretmenlere duygu yüklü mesaj

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