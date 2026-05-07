7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
Bilim-Teknoloji

Savunma ve uzayda dev işbirliği: TÜRKSAT ile ROKETSAN imzaları attı

TÜRKSAT ve ROKETSAN arasında uydu haberleşme çözümü hizmet alımı konusunda işbirliği anlaşması imzalandı.

AA7 Mayıs 2026 Perşembe 14:51 - Güncelleme:
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

TÜRKSAT VE ROKETSAN'DAN İŞBİRLİĞİ

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuar kapsamında, TÜRKSAT ve ROKETSAN arasında, uydu haberleşme çözümü hizmet alımı konusunda işbirliğine gidildi.

Söz konusu işbirliğine ilişkin anlaşmayı TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci imzaladı.

BİRÇOK ÇALIŞMANIN ALTINA İMZA

Atalay, buradaki konuşmasında, ROKETSAN ile yaptıkları birçok çalışmanın bir aşamasını bugün imza altına aldıklarını ifade ederek, "ROKETSAN'ımızın projelerindeki kapasitemizi ve yetkinliğimizi kullanmak üzere işbirliği anlaşması imzaladık. Her iki şirketimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İkinci de TÜRKSAT gibi köklü bir kurumla işbirliği yapmanın ROKETSAN'ın savunma sanayisi alanındaki gücüne güç katacağını belirterek, "ROKETSAN'ın da ilgi alanına giren uyduların fırlatılması konusunda TÜRKSAT ile çok daha derin işbirliklerini hayata geçireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

