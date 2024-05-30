Bakan Kacır, X sosyal medya hesabından, Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle "TÜRKSAT 6A"ya ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'nin, şu ana kadar ürettiği en yüksek değere sahip milli teknoloji platformunu devreye almak için gün sayıldığını belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha önce yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydularını kendi kabiliyetleriyle geliştirme imkanını elde eden ülkemiz, tüm kritik bileşenleri yerli olarak üretilen TÜRKSAT 6A ile kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacak. TÜBİTAK UZAY liderliğinde, TUSAŞ, ASELSAN, CTECH işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından geliştirilen, üretilen, test edilen ve 8 Temmuz haftasında fırlatılması planlanan TÜRKSAT 6A'nın kapsama alanı mevcut uyduların ötesine, Güneydoğu Asya ülkelerine ulaşacak, böylelikle 4,5 milyarlık bir nüfusa erişim sağlanacak. Hem sivil hem askeri iletişim için kullanılacak ve 15 yıldan daha uzun bir süre yörüngede görev yapacak olan yerli haberleşme uydumuz, ülkemiz için stratejik bir öneme sahip olmasının yanı sıra, bundan sonra gerçekleştireceğimiz uydu ve uzay projelerine büyük katkılar sunacak."



TÜRKİYE DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 65'İNDEN FAZLASINA ULAŞACAK



Yer merkezli bir yörüngede, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanması planlanan ve 7,5 kilovat güce sahip yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, mevcut uyduların hizmet vermediği Güney-Doğu Asya gibi bölgelere de ulaşacak. Türksat, şu anda 31 derece, 42 derece ve 50 derece doğu yörüngelerinde Türksat 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B olmak üzere toplam 5 haberleşme uydusuyla faaliyetlerine devam ederek dünyada 3,5 milyar nüfusa ulaşabiliyor.

Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da Türkiye'nin kapsama alanına girecek. Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak. Türkiye, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına ulaşabilir hale gelecek. Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması planlanıyor.