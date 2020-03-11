Sci-Tech: BAE Mars'a inmek için gün sayıyor

11 Mart 2020 Çarşamba 10:43 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 10:57

Ancak ülke şu anda gözünü Mars'a dikmiş durumda. BAE Kızıl Gezegen'de keşif yapmak için kendi mühendisleriyle bir uzay mekiği tasarladı.

Sarah Al Amiri, BAE Üstün Bilimler Devlet Bakanı, "Emirlikler Mars" görevi tüm sene boyunca Mars'tan bize veri göndermeyi amaçlıyor. Peki bu neden bu kadar önemli? Mars'ta meydana gelen iklim değişikliği ve Mars'ın atmosferindeki dinamikleri ve hava değişkenlerini anlamamız gerekiyor. Bu sayede Kızıl Gezegen'de neler olup bitiyor anlayabileceğiz." diye konuştu.

Bakan konuya ilişkin, "Neden ülkemiz bu işle uğraşıyor? Çünkü bu sayede Dünya'da meydana gelen iklim değişikliğini ile ilgili birçok şey de öğreneceğiz. Mars'a insan gönderebilirsek ileride neyle karşılaşacağımıza dair daha iyi fikir sahibi olabiliriz." dedi.

Mars'a ulaşmak Birleşik Arap Emirlikleri için büyük önem taşıyor.

'EMİRLİKLER MARS' PROJESİ NEDİR?



Omran Sharah, Emirlikler Mars Projesi Başkanı ise"Birleşik Arap Emirlikleri şu anda sahip olduğu yaratıcı, rekabetçi ve yenilikçi ekonomiye dayalı ekosistemde büyük bir değişiklik yapmak istiyor. Bunun için uzaya yatırım yapıyor. Emirlikler Mars görevi bu değişikliği daha hızlandıracak." diyerek anlattı projeyi.

Bu görevle ilgili bilimsel veriler toplanması için özel aygıtlar kullanılacak. Örneğin kızıl ötesi spektrometreler, alçak atmosferdeki bulut sistemlerini, karbondioksit devinimi ve Mars'taki ısıyı ölçecek. Kaşif kameralar, yüksek çözünürlüklü fotoğraflarla morötesi ışınları ve alçak atmosferin incelemesini kolaylaştıracak. Morötesi spektormetre ise Mars'ta hidrojen ve oksijenin ne kadar hızda üst atmosfere geçtiğini araştıracak.

Omran Sharah:"Bu görev, ülkemizin su, gıda ve enerji ihtiyacı sorunlarını da gündeme getiriyor. Elde ettiğimiz bilgi insanlığa da faydalı olacak. Uzay mekiğinin karşılaşacağı zorluklara rağmen çalışabilmesi için çalışıyor ve test sürecine sonlandırmak istiyoruz. Mayıs ayında uzay mekiğini Japonya'daki fırlatma rampasına taşıyacağız."

Muhsin Alawadhi, Misyon Sistemleri Mühendisi (MBRSC): "Toplamda üç adet düşük kuvvetli ve bir tane de yüksek kuvvetli antenimiz bulunuyor. Bunları, Dünya'dan uzaklaşınca uzay mekiğiyle iletişim için kullanacağız. Mekiğin üzerinde enerji elde etmek için 4 adet güneş paneli bulunuyor. Güneş ışığının olmadığı zamanlar içinse başka bir batarya daha var. En atta ise uzay mekiğinin konumunu bildiren "yıldız izleyicisi" yer alıyor."

Yedi ay sürecek yolculuk sonunda Mars'ın yüzeyine inmek, Birleşik Arap Emirlikleri için tarihi bir an olacak.

EN ZORLU SÜREÇ MEKİĞİN MARS YÜZEYİNE İNDİĞİ AN



Muhsin Alawadhi: "Uzay mekiği Mars'a yaklaşınca itici motorlar yer çekimine karşı çalışmaya başlayıp kırılacak. Eğer çok hızlı ya da çok yavaş inersek başarısız oluruz. Mars'ın yüzeyinde istediğimiz noktayı kaçırırsak da yere çakılırız. İşte bu sebeple sahip olduğumuz yakıtın yarısı Mars'ın yüzeyine indiğimiz bu kritik süreçte harcanacak. Uzay mekiğiyle iletişim kurmamız 12 ila 30 dakika arası sürüyor. Bu sebeple mekiği manuel olarak uzaktan kullanamayacağız ve onu programlayıp dua ederek olup biteni izleyeceğiz."

YANİ TARİHİ AN, BİZE HABER GELDİKTEN 20 DAKİKA ÖNCE GERÇEKLEŞECEK?



Muhsin Alawadhi: "Evet, bu 20 dakika bizim için çok uzun olacak."

Sarah Al Amiri: "Daha önceden bu proje üzerinde çalışırken hiç hayal edemediğimiz bir şey bu... Yani son geri sayımla Mars'ın yörüngesine ulaşacağız. Temmuz'da fırlatış gerçekleşecek. En heyecan verici tarafı yeni bilimsel keşifler yapmak ve yeni bulgular elde etmek."

Birleşik Arap Emirlikleri'nin genç mühendis ve bilim insanları temmuz ayında hayallerine bir adım daha atmaya çok yakın.