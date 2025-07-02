SDN Tech Expo üç günde 15 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Yeni nesil teknolojilerin, ilham verici fikirlerin ve geleceği şekillendiren markaların buluşma noktası olan SDN Tech Expo 2025, yoğun ilgiyle karşılandı. Türkiye'nin teknoloji haritasında önemli bir yere sahip olan etkinlik, 7'den 70'e tüm teknoloji meraklılarını bir araya getirerek, ülkemizi global teknoloji sahnesinde daha görünür kılan üç günlük bir deneyime ev sahipliği yaptı.

Geçtiğimiz yıl yine ShiftDelete.Net tarafından düzenlenen SDN Summit'in büyüyerek kapsamlı bir teknoloji fuarına dönüşmesiyle hayata geçirilen SDN Tech Expo, girişimcilerden öğrencilere, teknoloji üreticilerinden yatırımcılara, akademisyenlerden kamu temsilcilerine ve medya mensuplarına kadar geniş bir katılımcı profiline hitap etti. Paneller, atölyeler, startup etkinlikleri ve networking buluşmalarıyla zenginleşen fuar hem bireyleri hem kurumları teknolojiye dair ilham veren içeriklerle buluşturdu.

Etkinliğin ikinci gününde fuar alanını ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Kaynaktan Teknolojiye: Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Yolculuğu" başlıklı oturumda önemli açıklamalarda bulundu. Ardından fuar alanındaki teknoloji stantlarını gezen Bakan Bayraktar, katılımcılarla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Aynı gün fuara katılan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

UÇAN OTOMOBİL AIRCAR VE 3.750 MODELİN YER ALDIĞI RETRO TELEFON SERGİSİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Fuar kapsamında uçan otomobil AirCar ve insana en yakın robot olan Unitree G1'in canlı deneyimleri en büyük ilgiyi gördü. Etkinlik boyunca en yeni teknolojiler ziyaretçilerle buluşurken, Koleksiyoner ve Guinness Rekortmeni Ekrem Karagüdekoğlu'nun 3.750 modelin yer aldığı retro telefon koleksiyonuyla Türkiye ve dünyada ilk kez bir fuar kapsamında Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapılarak yeni bir dünya rekoruna imza atıldı.

Koleksiyoner Ercan Altılar tarafından sergilenen Apple'ın dünyada bir eşi daha olmayan eski modellerinin yer aldığı özel koleksiyon ile de teknoloji tarihine yolculuk yapıldı. Steve Jobs'un garajında yaptığı ilk bilgisayar örneğinin yer aldığı koleksiyonda, Apple'ın ilk Iphone, Imac, MacBook, MacAir modelleri de teknoloji meraklılarıyla buluştu

Etkinlikte ayrıca; Turkcell CEO'su Dr. Ali Taha Koç, ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan, otomotiv içerikleriyle tanınan Doğan Kabak, Monster Notebook Kurucu Ortağı ve CEO'su İlhan Yılmaz, Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez ve TurkNet CEO'su Cem Çelebiler gibi sektörün öncü isimleri de panellerde görüşlerini paylaştı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin desteğiyle kamu-özel sektör iş birliklerine de zemin hazırlayan fuarda, teknoloji dünyasının farklı alanlarından birçok yerli ve yabancı marka yer aldı. Fuarda birçok yeni nesil çözüm ilk kez tanıtılırken, startup'lar projelerini sergileyerek binlerce kişiye ulaşma fırsatı buldu.

SDN TECH EXPO HAKKINDA

ShiftDelete.Net tarafından düzenlenen SDN Tech Expo, Türkiye'nin en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak öne çıkıyor. Etkinlik; tüketici elektroniği, yapay zekâ, mobilite, yenilenebilir enerji ve oyun teknolojileri gibi birçok segmenti aynı çatı altında buluşturuyor. Girişimciler, teknoloji şirketleri, yatırımcılar, kamu temsilcileri, akademisyenler ve öğrencileri bir araya getiren fuar hem yerel hem de küresel teknoloji aktörlerini aynı platformda buluşturarak, yeni ve verimli iş birlikleri için de zemin hazırlıyor.