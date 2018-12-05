Seagate 16TB kapasiteli disklerin testlerine başladı

Geçen yıl başlarında 16TB kapasiteli disklerin geliştirme sürecine başlayan Seagate yaklaşık iki yıl aradan sonra son aşamaya geldi ve prototip sürücülerin testlerine başladı. Seagate yeni sürücülerinde HAMR tekniğini kullanıyor.

HAMR nedir?

Bugüne kadar manyetik kayıt teknolojilerinde SMR, PMR ve TDMR olarak üç farklı teknik kullanılmaktaydı. İlk dönemlerde birbirine paralel manyetik izler üzerine yazan PMR teknolojisi kullanıldı. Sonrasında ise iki boyutlu manyetik izler üzerine yazan TDMR ve birbirinin üzerine binen manyetik izler üzerine veri yazan SMR devreye girdi.

HAMR ise ısı yardımlı manyetik kayıt teknolojisi olarak tanımlanıyor ve 1990’lı yılların sonundan bu yana Seagate teknolojiyi geliştirmekle uğraşıyordu. HAMR tekniği veri yoğunluğunu arttırırken plaka sayısını arttırmadığı için boyut yine aynı kalıyor. Böylece herhangi bir özel işlem gerekmeden sistemlere entegre edilebiliyor.

Seagate ilk 16TB kapasiteli disklerin kendi sistemlerinde kullanılacağını açıkladı. Gelecek yıl itibariyle de ortaklarına yeni sürücüleri tedarik etmeye başlayacak. HAMR tekniği ile Seagate hızlı bir ilerleme hedefliyor. 2020 yılında 20TB kapasiteli HDD ürünlerinin piyasaya çıkması beklenirken 2024 yılında ise 48TB kapasiteli HDD ürünleri görebileceğiz.

(Donanım Haber)