28 Ağustos 2025 Perşembe
Bilim-Teknoloji

Selçuk Bayraktar 24 TV'ye konuştu: Mavi Vatan, geleceğimizin teminatıdır

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 24 TV'ye konuştu. Bayraktar, 'Mavi Vatan mefhumunu hem bağımsızlığımızın teminatı hem hak ve menfaatlerimizin hem de tam bağımsız ve müreffeh yarınlarımızın teminatı anlamında nesillerimizle paylaşmak istiyoruz.' dedi.

HABER MERKEZİ28 Ağustos 2025 Perşembe 15:12 - Güncelleme:
24 TV'ye konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Selçuk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, "Mavi Vatan" kavramının sadece deniz yetki alanları değil; bağımsızlık, milli menfaatler ve müreffeh yarınlar için stratejik bir vizyon olduğunu vurguladı.

Bu anlayışı gelecek nesillerle paylaşmak istediklerini belirten Bayraktar, "Bütün bu eserler, Millî Savunma Sanayii vizyonuyla son 20 yılda gerçekleşmiş oldu ve tam bağımsız olmamız açısından çok önemli." ifadesinde bulundu.

Bayraktar, "Dünyanın sürüklendiği bu karanlık ahvalden ancak medeniyetimizin güneş yüzlü çocuklarının, adalet, merhamet ve iyilik duygularıyla inşa ettiği yeni dünya ile mümkün olacak." dedi.

