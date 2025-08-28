24 TV'ye konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Selçuk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, "Mavi Vatan" kavramının sadece deniz yetki alanları değil; bağımsızlık, milli menfaatler ve müreffeh yarınlar için stratejik bir vizyon olduğunu vurguladı.

Bu anlayışı gelecek nesillerle paylaşmak istediklerini belirten Bayraktar, "Bütün bu eserler, Millî Savunma Sanayii vizyonuyla son 20 yılda gerçekleşmiş oldu ve tam bağımsız olmamız açısından çok önemli." ifadesinde bulundu.

Bayraktar, "Dünyanın sürüklendiği bu karanlık ahvalden ancak medeniyetimizin güneş yüzlü çocuklarının, adalet, merhamet ve iyilik duygularıyla inşa ettiği yeni dünya ile mümkün olacak." dedi.