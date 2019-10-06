Selçuk Bayraktar Akıncı'nın yeni test görüntülerini paylaştı Baykar Makine Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın test görüntülerini ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar paylaşımında herkesi Etnospor'a davet etti.