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Bilim-Teknoloji

Selçuk Bayraktar çağrıya sessiz kalmadı: Betül'ün hayali gerçekleşiyor

Selçuk Bayraktar, Soma şehidi Ali Yüksel'in pilot olma hayali kuran kızı Betül'ü, Baykar'ın Milli Teknoloji Merkezi'nde ağırladı. Anne Ergül Yüksel “Selçuk Bey, Betül ve Furkan'la ağabey gibi ilgilendi. ‘Baykar'ın kapıları sonuna kadar size açık' dedi. Betül'ün babasıyla göklerde buluşma hayali gerçek olacak” diye konuştu.

Akşam Gazetesi2 Eylül 2024 Pazartesi 08:07 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar çağrıya sessiz kalmadı: Betül'ün hayali gerçekleşiyor
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Babasıyla 'Göklerde buluşmak' için pilot olma hayali kuran Soma şehidi Ali Yüksel'in kızı Betül, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi. Anne Ergül Yüksel "Selçuk Bey, iki evladımın da eğitimine destek verecek" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında şehit olan Ali Yüksel'in kızı Betül'ün, 'babasıyla göklerde buluşmak' için pilot olma hayali 2015'te THK Üniversitesi ile yapılan bir protokolle gerçek olacaktı. Bu yıl üniversite sınavına giren kızı için THK yetkilileri ile görüşen anne Ergül Yüksel olumsuz yanıt aldı.

ÇAĞRIYA SESSİZ KALMADI

Betül'ün okula kabul edilmemesi gündeme geldikten sonra THK Üniversitesi yönetimi 'yanlış anlaşılma' olduğun belirtip genç kızın eğitimine destek vereceklerini açıkladı. Bu gelişmeler yaşandığı sırada Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, Betül'ün 'göklerdeki hayali'ne kayıtsız kalmadı ve Soma şehidinin ailesine davet yaptı.

SİHA MERKEZİNE ZİYARET

O buluşma İstanbul'da gerçekleşti. Betül, kardeşi Furkan ve annesi Ergül Yüksel ile Baykar Özdemir, Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni gezdi. Betül ve Furkan Ergül SİHA ve İHA'ların üretildiği Türkiye'nin milli gururu merkeze hayran kaldı.

AĞABEYİ GİBİ İLGİLENDİ

Akşam Gazetesi'ne konuşan şehit Ali Yüksel'in eşi Ergül Yüksel, Selçuk Bayraktar'ın kendileriyle yakından ilgilendiğini belirterek, "Selçuk Bey Betül ile Furkan'la bir ağabey gibi ilgilendi. Çocuklarımın bundan sonraki eğitim hayatlarına destek olacağını söyledi. 'Baykar'ın kapıları sonuna kadar size açık' dedi. Betül'ün babasıyla göklerde buluşma hayali gerçek olacak" dedi.

SINAV İÇİN KOLLARI SIVADILAR

Selçuk Bayraktar'ın ertesi gün kendilerini bizzat uğurladığını belirten Ergül Yüksel, "İstanbul'u da gezme imkanımız oldu. Betül ve Furkan Selçuk Bey'in desteği ile bu yıl üniversite sınavına azimle hazırlanacak. İstedikleri bölümleri kazanıp okuyacak. Betül uçak mühendisliği eğitimi almak istiyor. Eğitimini tamamlayınca da eğer şartlar uyarsa Baykar'da ülkesi için başarılı çalışmalara imza atmak istiyor. Furkan ise teknik üniversitede eğitim görmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Betül'ün hayali gerçek olacak!

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