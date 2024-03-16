Selçuk Bayraktar: Dünyanın kalbinin attığı böylesi bir metropole damga vuracak

"Terminal İstanbul Tanıtım Toplantısı" Atatürk Havalimanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç "Terminal İstanbul Tanıtım Toplantısı" sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tüm dünyada insan hayatına giren en büyük değişim rüzgarının yüksek teknoloji üzerinden geldiğini belirterek, bu yüksek teknolojiyi geliştirenlerin ise tüm dünyada ufak girişimler olarak adlandırılan startuplar olduğunu vurguladı.

Bayraktar, "Dünyaya damgasını vurmuş son 30 senede hayatımıza girmiş ne varsa hepsi böyle bizim TEKNOFEST'te yarışan takımlarımız gibi bir araya gelmiş gençlerin kurduğu girişimlerden çıkıyor. Ülkemiz elbette girişim ekosistemi açısından dünyayla yarışır bir şekilde bir noktaya evrildi. Dünyaya damgasını vuracak, özellikle savunma sanayinde büyük işlere imza atacak girişimler çıkardı. Bunlar tüm dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen SİHA'lar oldular, Bayraktar TB2 gibi. Bunun yanında savunma sanayimizin nice ürünü tüm dünyada büyük beğeniyle kullanılıyor. Muharebede büyük ilgi topluyor." diye konuştu.

"Milli Teknoloji Hamlesi" idealiyle sadece savunma sanayi alanında değil de teknolojinin tüm diğer alanlarında olması maksadıyla bir hareket başlattıklarını anımsatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Milli Teknoloji Hamlesi' idealini gerçekleştirebilmek için yani tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye'ye yürüyen yolda araştıran üreten bir Türkiye hedefiyle çıktığımız bu yolda TEKNOFEST dediğimiz etkinliği düzenledik. Yıllar içinde TEKNOFEST, açık ara dünyanın en büyük etkinliği haline geldi. Bu TEKNOFEST'ten yetişen gençlerimiz yüz binlerce gencimiz şu anda üniversite çağını bitirdiler. Bir kısmı teknoloji takımlarını, teknoloji girişimlerini kurdular. Bunun gibi ülkemizde nice genç girişim, böyle yerlerde yüksek teknoloji üretmek üzere takımlarını kurmuş, dünyaya damgasını vuracak eserlerini hazırlıyorlar."

Bayraktar, Terminal İstanbul'un, dünyanın kalbinin attığı böylesi bir metropolde, dünyaya damgasını vuracak nice eserlere imza atacak gençlerin yetişmesine, girişimin çıkmasına vesile olacağını vurguladı.