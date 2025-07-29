Yerli ve milli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal'in kullanıcı sayısı 500 bine yaklaştı.

Selçuk Bayraktar, 500 bininci üyeye özel hediye verileceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"500 Bin Kullanıcıya Çok Az Kaldı!

NeXT ailemiz büyümeye devam ediyor.

500,000'inci üyemize özel hediyemiz var. ��

Next'e gelin, ailecek, sülalecek gelin!

Biz burdayız"

�� 500 Bin Kullanıcıya Çok Az Kaldı!



NeXT ailemiz büyümeye devam ediyor.



500,000'inci üyemize özel hediyemiz var. ��



Next'e gelin, ailecek, sülalecek gelin!



Biz burdayız �� https://t.co/apx9lxERzzhttps://t.co/TigiJJwaUN