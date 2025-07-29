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Bilim-Teknoloji

Selçuk Bayraktar duyurdu... 500 bininci üyeye özel ödül verilecek!

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal'in 500 bin kullanıcıya ulaşmasına çok az kaldığını duyurdu. Bayraktar, 500 bininci üyeye özel hediye verileceğini açıkladı.

HABER MERKEZİ29 Temmuz 2025 Salı 15:19 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar duyurdu... 500 bininci üyeye özel ödül verilecek!
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Yerli ve milli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal'in kullanıcı sayısı 500 bine yaklaştı.

Selçuk Bayraktar, 500 bininci üyeye özel hediye verileceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"500 Bin Kullanıcıya Çok Az Kaldı!

NeXT ailemiz büyümeye devam ediyor.

500,000'inci üyemize özel hediyemiz var. ��

Next'e gelin, ailecek, sülalecek gelin!

Biz burdayız"

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