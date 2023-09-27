Selçuk Bayraktar, Elon Musk sorusunu cevapladı: Onun için bir ilk olacak

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in eşsiz bir etkinlik olduğunu ve buradaki ruhu, girişimci Elon Musk'un da yaşamasını istediğini söyledi.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN ELON MUSK AÇIKLAMASI

Selçuk Bayraktar, Çiğli Havaalanı'nda, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının 9. kez global iletişim ortağı olduğu organizasyonun açılışının ardından, insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma" önünde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Bayraktar, TEKNOFEST'in, Cumhuriyetin 100'üncü yılına yakışır şekilde İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de de büyük bir coşkuyla kapılarını açtığını söyledi.

Kentte yağmur ihtimaline karşı ziyaretçilerin meteorolojiyi kontrol etmelerini, yağmurluk, şemsiye gibi tedbirleri alarak gelmelerini isteyen Bayraktar, "Yağmurda da TEKNOFEST'te faaliyetler oluyor ama tabii elbette yağmurluk gibi şemsiye gibi unsurları unutmamalarını tavsiye ediyoruz. Bunun yanında toplu taşımayı tercih etmelerini, önden kayıt yaptırmalarını da rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, başka bir gazetecinin, her yıl TEKNOFEST'in kendi rekorunu kırdığını ve bu anlamda İzmir'de de yeni bir rekorun kırılmasının beklenip, beklenmediğini sorusu üzerine, "600 binden fazla kayıt var. Genelde kaydolanların çok daha fazlası geliyor. Bakalım, nasip." dedi.

Dünyada kısa pistli gemilere konuşlanabilen ilk SİHA olması planlanan Bayraktar TB3'ün ne zaman havalanacağıyla ilgili soruya Bayraktar, şöyle cevap verdi:

"TEKNOFEST öncesinde yer testleri için ve sonrasında gerçekleşecek uçuş testleri için Çorlu'ya intikal etti yakın bir zamanda testlerimizi başarıyla tamamlayarak ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu karadan uçuş olacak. İlerleyen zamanlarda da inşallah gemiden testlerine başlayacağız."

"ONUN İÇİN DE İLK OLACAK"

Selçuk Bayraktar, bir gazetecinin, SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk'un festivale davet edildiğini hatırlatarak, "İkiniz yan yana gelmek ister misiniz?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:

"TEKNOFEST dünyanın en büyük teknoloji etkinliği, teknoloji festivali. Özellikle teknoloji yarışmalarını barındırması ve içinde ruhuyla birlikte büyük bir dönüşüm rüzgarı olması TEKNOFEST'in öğrenilmiş çaresizliğe ve geleceğe, geleceğin teknoloji trendlerine atılan bir adım olması çok önemli. TEKNOFEST, dünyada eşi benzeri olmayan bir etkinlik. Ticari maksatlarla yapılmayan, tümüyle sosyal ve aslında sessiz bir devrim. Bu anlamda kendisini de bekleriz. Buradaki bu ruhu da yaşaması onun için de bir ilk olacak."

Türkiye'nin geliştirdiği SİHA'ların tüm dünya tarafından takip edildiğini anlatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Dünyanın en fazla ülkesine ihraç edilmiş oldu Bayraktar TB2. Az önce uçuş gösteri gösterisi yapıyordu ama bizleri asıl mutlu eden şey sadece bu yıl 1 milyondan fazla öğrenci başvurdu teknoloji yarışmalarımıza. Teknolojinin tüm diğer sivil alanlarında, sağlıkta yapay zekadan, biyoteknolojiden inovasyona, biyomedikalden akıllı ulaşım teknolojilerine dünyaya damgasını vuracak nice Türk girişimleri çıkacak. Bu bayrağı çok daha öteye de taşıyacaklar. Semalarımıza kadar çıkarttığımız bu bayrağı, uzaya ve teknolojinin tüm diğer sivil alanlarına çıkarmaları, açıkçası beni bu çok daha fazla heyecanlandırıyor."

Selçuk Bayraktar, Ankara'da ve İzmir'de ilk defa teknoloji yarışmaları dışında TEKNOFEST Girişim Yarışmaları başlattıklarını, 10 kategoride yarışma düzenlendiğini bunların 6'sını Ankara'da tamamlandıklarını, 4'ünün de İzmir'de devam ettiğini de ifade etti.